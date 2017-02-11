Modella calabrese a Sanremo tra i vip: ‘Esperienza straordinaria’

C’è anche un tocco di bellezza calabrese in questa edizione da record del Festival di Sanremo. Merito dell’agenzia catanzarese di moda e spettacolo Service Management, sempre presente tra spettacoli, eventi e premiazioni che fanno da corollario alle serate in tv. E così, tra una apparizione alla “Vita in diretta”, uno shooting per riviste patinate e la classica consegna di monili e targhe, la modella Anna Chiarella, accompagnata dalla manager Monica Minervini, ha colto l’occasione per farsi immortalare con i principali protagonisti della rassegna canora più famosa del mondo.

“Un’esperienza straordinaria” commenta la bella Anna, chiaramente colpita dalle mille emozioni che solo la città dei fiori sa regalare. “Per la nostra agenzia è un motivo di grande soddisfazione essere qui – sottolinea Monica Minervini. – C’è un po’ di orgoglio calabrese nel ricordare le tante edizioni cui abbiamo partecipato e nel rivedere, anche quest’anno, tanti amici dietro le quinte”. Un giudizio su questo particolarissimo Festival targato 2017? “Uno dei più belli – si lascia andare Monica Minervini. – La formula con Carlo Conti e Maria De Filippi è vincente e lo dimostrano le percentuali di ascolto”.

Tra gli impegni professionali dell’agenzia, la consegna delle speciali creazioni realizzate dal maestro orafo crotonese Michele Affidato. “Sanremo è Sanremo…” sorride Anna Chiarella, prima di concedersi all’ennesimo flash dei fotografi.

fonte: soveratiamo.com