Modelli ecosostenibili: al primo posto un comune calabrese
Il festival culturale ecosostenibile che racconta la Sila a Zagarise, comune nel Parco Nazionale che punta su compostaggio e depurazione per l'impatto zero
23 Ottobre 2016 - 20:13 | di Redazione
Si conclude oggi a Zagarise e nei comuni limitrofi “Giardini delle Esperidi”, il primo festival culturale ecosostenibile che oltre a far conoscere i territori della Sila, si propone di dare alle comunità un nuovo storytelling, uno sguardo nuovo con cui osservare il proprio territorio.
Proprio Zagarise, in Calabria, infatti, è il comune immerso nel Parco Nazionale della Sila passato alle cronache per una notizia positiva: nel comune calabrese si respira l’aria più pura d’Europa.
Del resto Zagarise è già un modello per tutti i comuni italiani che sperano di mettere in pratica le buone norme sull’ecosostenibilità, grazie alle recenti scelte politiche, che puntano al compostaggio dei rifiuti organici, la depurazione delle acque reflue per l’agricoltura, con nuove tecnologie all’ozono ancora in fase sperimentale, con l’obiettivo di raggiungere nel corso di pochi anni l’impatto zero dal punto di vista ambientale.
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