Mondiale IFA di Braccio di Ferro: grande risultato ottenuto da Fortunato Tomaselli

Un meritatissimo podio conquistato contro gli atleti più forti del mondo

02 Novembre 2025 - 20:35 | Comunicato Stampa

Braccio di ferro Tommaselli

Tomaselli Fortunato torna dal Mondiale IFA di Braccio di Ferro tenutosi in Baku, Azerbaijan 2025 con una medaglia di Bronzo nella Cat. Gran Master Braccio Destro + 105 kg.
Un meritatissimo podio ottenuto confrontandosi contro gli atleti più forti del Mondo.
Il reggino purosangue classe 1969 già a tredici anni ha iniziato la sua attività agonistica con il Prof. e Maestro Natale Praticò. Grazie ai suoi Insegnamenti Fortunato Tomaselli riesce a conquistare grandissimi risultati.
Il reggino, oltre ad essere atleta è anche allenatore Personal Trainer di Braccio di Ferro, ed a molti ragazzi si rivolgono per prepararsi a questo meraviglio sport.
La medaglia di Bronzo è dedicata ai suoi due figli Emmanuel e Maria Tomaselli.

