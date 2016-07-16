City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Mondiale Kitesurf, la leadership è ancora dell’italiano Riccardo Leccese

Primi tre posti invariati alla fine della seconda giornata di qualificazioni: Leccese resta davanti a Mazzella e Nocher, cambia qualcosa in quarta posizione

16 Luglio 2016 - 10:43 | di Vincenzo Comi

Riccardo Leccese in gara al mondiale di kitesurf a Gizzeria

Primi tre posti della classifica rimasti invariati alla fine della seconda giornata di gare di qualificazioni del campionato mondiale di Kitesurf in corso di svolgimento a Gizzeria (Cz, Calabria, Italy). Come ieri, quindi, la leadership la conserva  l’italiano Riccardo Andrea Leccese, seguito dal francese Axel Mazzella, secondo, e da Maxime Nocher, del Principato di Monaco, terzo.

È cambiato qualcosa, invece, in quarta posizione in cui si è piazzato l’altro azzurro Mario Calbucci, 19 anni, di Cesena, che ha sostituito in questa posizione l’inglese Oliver Bridge.

Leggi anche

Oggi le gare sono state valide per la “Gold Fleet”, la speciale classifica che comprende i migliori 21 riders che, domani, se le daranno di santa ragione per arrivare a domenica e gareggiare la finale di questa prima tappa del circuito iridato che, lo ricordiamo, ha preso il via proprio dall’Italia, dalla Calabria, e che toccherà, nei prossimi mesi, Turchia, Corea del Sud e Qatar.

Gli altri atleti, quella dalla posizione 22, domani scenderanno in mare per la “Silver Fleet”, classifica nella quale sono finite anche le otto donne presenti in questa competizione.

Oggi le condizioni meteo non hanno facilitato le regate: in mattinata, mare grosso con onde alte anche fino a due metri, e con un vento intorno ai 25, 30 nodi, hanno costretto gli atleti a svolgere una sola batteria; la pioggia ha suggerito uno stop alle gare che sono riprese nel pomeriggio. Anche per la giornata di domani le previsioni meteo mare indicano vento forte. Il campionato terminerà domenica 17 luglio.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

KitesurfGizzeria Sport
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?