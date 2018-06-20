I tre risultati esatti delle gare dei Mondiali di martedì 19 giugno portano in dote a due fratelli della provincia di Cosenza una vincita da oltre 10mila euro: un gruzzoletto “tutto in famiglia”, agguantato soprattutto grazie alle previsioni di uno dei due, Sandro, che martedì ha consultato il palinsesto del provider Microgame e messo in schedina i finali di Colombia – Giappone, Polonia – Senegal e Russia – Egitto.

Due gli euro messi in gioco da Sandro, con una vincita da 9.090 euro, costruita già a partire dalla prima gara delle 14, finita per 2 a 1 in favore dei giapponesi. Un finale che spinge il fratello a “copiare” gli altri due esiti, mettendo in gioco 6 euro, che gli frutteranno alla fine altri 1.350 euro. Una vincita che non cambia la vita, ma che permetterà di togliersi qualche sfizio, anche se non subito.

«Siamo in piena stagione estiva ed io e mio fratello che gestiamo un’attività commerciale non possiamo distrarci in questo periodo: ci sarà tempo per vacanze e regali, non ora», fanno sapere i due, che gestiscono un bar. Visto l’occhio lungo di Sandro, è utile sapere anche chi vede come vincente per il Mondiale: «Io ho giocato il Belgio in tutte le salse», dice. Chissà se anche in questo pronostico suo fratello ha seguito le sue orme.