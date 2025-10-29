Mons. Ferro di Reggio tra i ‘Giusti della società civile 2026’

Il 29 ottobre 1950, il Cardinale Giuseppe Siri, nella Cattedrale di Genova, consacrava Monsignor Giovanni Ferro Arcivescovo di Reggio Calabria.

Il prossimo 11 marzo 2026, nel Giardino dei Giusti dell’Umanità di tutto il mondo al Monte Stella di Milano, l’Associazione per il Giardino dei Giusti, la Fondazione Gariwo, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Comune di Milano annovereranno Mons. Ferro tra i “Giusti della società civile 2026”, insieme a Martin Luther King, Piero Calamandrei e altri illustri personaggi.

Il 75° anniversario dell’Ordinazione episcopale di Monsignor Giovanni Ferro

Il prossimo 29 ottobre ricorre il 75° anniversario dell’Ordinazione episcopale del Venerabile Servo di Dio Arcivescovo Giovanni Ferro.

All’età di 49 anni, il 14 settembre 1950, quando era parroco della Maddalena di Genova, venne eletto Arcivescovo di Reggio Calabria e Vescovo di Bova.

Il successivo 29 ottobre 1950, nella Cattedrale di San Lorenzo di Genova, fu consacrato Arcivescovo dal Cardinale Giuseppe Siri.

Le cronache dell’epoca ricordano come, pur nella gioia generale, la comunità somasca e quella della parrocchia della Maddalena provarono “un acuto rimpianto per il vuoto che Mons. Ferro lascia e che non sarà facilmente né in breve tempo colmato”.

I parrocchiani vissero un profondo disorientamento sapendo che, con il suo trasferimento a Reggio Calabria, non avrebbero più potuto godere dell’opera di un uomo riconosciuto da tutti come un “autentico maestro di vita”.

Un pastore vicino ai poveri e ai giovani

Nella sua parrocchia, Mons. Ferro aveva fondato il “servizio della carità”, un’esperienza allora innovativa anche per Genova, attraverso la quale dimostrò una dedizione totale verso i più deboli.

Anche il popolo reggino poté presto constatare la sua profonda umanità e le sue priorità pastorali:

la santità della vita ecclesiale ,

, l’ amore verso i giovani ,

, la condivisione delle povertà ,

, la formazione del clero e del laicato.

Poveri e malati costituivano la sua insonnia pastorale: Mons. Ferro donava tutto ciò che riceveva e accoglieva chiunque bussasse alla sua porta, specialmente le persone umili e bisognose, che trovavano in lui conforto e speranza.

La sua carità evangelica, vissuta come imitazione di Gesù, non era mero filantropismo ma autentico amore cristiano.

L’eroismo silenzioso durante la guerra

Per naturale riservatezza, Mons. Ferro non parlò mai del periodo in cui fu Rettore del Collegio Gallio di Como (1931-1945), durante i drammatici anni della fine del regime fascista.

Come riportato dal vaticanista Sergio Accattoli nel periodico Il Regno (2009), l’ebreo Roberto Furcht testimoniò:

“Fui accolto da Padre Giovanni Ferro nel Collegio Gallio durante l’occupazione nazista, e a lui devo la salvezza della vita”.

Su proposta del figlio, il professor Andrea Furcht, l’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano ha deciso di onorare Mons. Ferro nella Giornata dei Giusti dell’Umanità 2026, dedicata al tema “I Giusti per la democrazia. Dialogo e non violenza per costruire la pace”.

Tra i Giusti della società civile 2026

Durante la cerimonia dell’11 marzo 2026 al Monte Stella di Milano, saranno riconosciuti, accanto a Mons. Ferro:

il padre costituente Piero Calamandrei ,

, il leader afroamericano Martin Luther King ,

, l’attivista israeliana Vivian Silver ,

, l’attivista palestinese Reem Al-Hajajreh ,

, l’attivista russa Aleksandra Skochilenko,

oltre ad altri otto rappresentanti del mondo cattolico, civile e militare distintisi per la loro azione a favore della pace e dei diritti umani.

“Mio padre – afferma Andrea Furcht – fu sorpreso dall’armistizio dell’8 settembre 1943 a Cittiglio. Sfuggito quasi miracolosamente a un rastrellamento delle SS, fu salvato da Padre Giovanni Ferro, che lo ospitò, a rischio della propria vita, sotto falso nome. Di quest’episodio ho conoscenza, così come mia sorella Elisabetta, dai racconti di mio padre e di mia nonna.”

La Causa di Beatificazione e la preghiera per il miracolo

Dopo il Decreto di papa Francesco, che ha dichiarato Venerabile l’Arcivescovo Giovanni Ferro, riconoscendo in lui l’esercizio eroico delle virtù teologali e cardinali, la Causa di Beatificazione e Canonizzazione è ora nella cosiddetta fase romana, presso il Dicastero delle Cause dei Santi.

Si attende dal Signore, attraverso un miracolo per intercessione del Venerabile, il riconoscimento necessario per la proclamazione della Beatificazione.

È pertanto necessario pregare, individualmente e nelle comunità parrocchiali, invocando l’intercessione del Venerabile Giovanni, specialmente nei momenti di malattia o di sofferenza.

Il Signore, nei tempi e nei modi che vorrà, concederà certamente il miracolo richiesto, affinché la Chiesa possa riconoscere la santità di questo amato e indimenticato Arcivescovo reggino.

Giuseppe Carlo Rotilio

Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione