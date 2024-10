Mortara, incontro tra i cittadini e Falcomatà: “Aspettiamo risposte concrete”

«Delle prime risposte sono arrivate, adesso ne aspettiamo altre più concrete. Nel frattempo, ringraziamo l’Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti nel venire a trovarci, nell’ascoltarci e nel parlarci».

Così i componenti del comitato civico di Mortara di Pellaro dopo l’incontro con il sindaco Giuseppe Falcomatà e i consiglieri comunali Filippo Burrone, Antonio Ruvolo e Giovanni Latella svoltosi presso il locale maneggio “Le siepi”, in occasione del quale si è discusso di questioni più impellenti come buche stradali, perdite idriche, mancanza d’acqua e rifiuti ed altre più di prospettiva come la valorizzazione del rione ed è già stata fissata una nuova riunione per il prossimo 9 luglio per fare il punto della situazione dopo gli annunciati interventi urgenti che si potrebbero avere già nei prossimi giorni.

«Siamo moderatamente soddisfatti perché il sindaco Falcomatà e i consiglieri Burrone, Ruvolo e Latella hanno prestato attenzione alle nostre testimonianze sulle ataviche problematiche che attanagliano il nostro quartiere e che ci stanno stancando sempre più, illustrate in modo pacato ed allo stesso tempo determinato dando così il nostro contributo in termini di analisi e proposta.

Inoltre, lo siamo perché il primo cittadino e gli altri esponenti della maggioranza hanno offerto il loro punto di vista sulle stesse criticità e, soprattutto, annunciato interventi urgenti per i prossimi giorni a partire dal manto stradale, così come poste le basi per andare oltre le emergenze una volta risolte come tutti noi speriamo.

E, infine, perché ascoltando alcuni aspetti siamo riusciti a comprendere alcune dinamiche burocratiche, amministrative e finanziarie che creano difficoltà al Comune» spiegano i rappresentanti dei cittadini di Mortara.

«Questo incontro è un punto di partenza nel dialogo che abbiamo intrapreso col sindaco e con tutta l’Amministrazione comunale. Apprezziamo il fatto che lo sia anche per il sindaco Falcomatà e per i suoi uomini, visto l’annuncio di un prossimo incontro previsto per luglio, nel quale valutare quanto si dovrebbe fare nei prossimamente e su come proseguire questo percorso.

Noi ribadiamo la nostra disponibilità, anche dal punto di vista operativo. Perché il nostro unico obiettivo è una Mortara più vivibile e più bella e siamo pronti a sostenere chi condivide con noi questa aspirazione» è la conclusione degli esponenti del comitato civico.