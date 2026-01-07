Scomparsa Chizzoniti, Latella: ‘Ha dato un grande apporto al calcio reggino’

«Con la scomparsa di Aurelio Chizzoniti la città di Reggio Calabria perde un politico valente, un uomo di legge di grande spessore e una figura che ha saputo dare un contributo significativo anche al mondo dello sport, in particolare al calcio reggino».

Con queste parole Giovanni Latella, consigliere comunale delegato allo Sport, esprime il proprio cordoglio per la morte dell’avvocato reggino, ricordandone l’impegno e la passione profusa nel corso degli anni anche in ambito sportivo.

«Con i suoi modi, l’avvocato Chizzoniti ha incarnato l’idea di una politica fatta di competenza, dialogo e responsabilità ed è rimasto dopo l’uscita dai ruoli ufficiali che ha ricoperto nel tempo, al Comune, alla Regione, voce fedele dei cittadini, baluardo della legalità e della democrazia.

Nello stesso tempo, in tanti anni, ha interpretato la sua professione con grande rigore etico e nel rispetto di tutti. Per questo la sua scomparsa lascia un vuoto importante non solo nelle istituzioni, ma nell’intera comunità reggina».

Latella ha voluto richiamare in particolare i trascorsi di Chizzoniti: «come socio e poi presidente della Pro Pellaro Calcio negli anni Settanta, esperienza che testimonia il suo legame autentico con il territorio e con il calcio dilettantistico, vissuto non solo come pratica sportiva, ma come strumento di socialità e aggregazione».

«Alla famiglia, ai colleghi e a quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale giungano le più sentite condoglianze. Porteremo con noi il ricordo di un uomo che ha saputo onorare Reggio col suo impegno e il suo esempio» ha poi concluso il delegato.