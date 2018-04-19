Mostra fotografica ‘ Visioni mediterranee in bianco e nero’
Dal 28 aprile al 3 giugno l'hotel Medinblu di Reggio Calabria ospita la mostra fotografica gratuita di Fabio Orlando, Ninni Polimeni e Carmelo Pizzimenti
19 Aprile 2018 - 16:53 | di Vincenzo Comi
All’hotel Medinblu in via D. Tripepi 98 a Reggio Calabria dal 28.04.2018 al 03.06.2018 si terrà la mostra fotografica congiunta e gratuitamente fruibile “VISIONI MEDITERRANEE IN BIANCO E NERO”, allestita da Fabio Orlando, Ninni Polimeni e Carmelo Pizzimenti, e parte del progetto culturale#MedinbluContenitoreDiIdee realizzato in collaborazione con Banca Generali, sponsor dell’iniziativa.
I giorni e gli orari della mostra sono i seguenti:
dal lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00
e dalle ore 18.00 alle ore 20.30.
Domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00
e dalle ore 16.00 alle ore 20.30.
Per maggiori informazioni:
info@hotelmedinblu.com
0965/312982
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