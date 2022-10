Reggio, mostra sul Milite Ignoto. Giordano: 'Istituzioni e società custodi della memoria'

L'iniziativa rientra nelle attività organizzate in occasione del 100° anniversario della tumulazione del Milite Ignoto

"L'esercizio della memoria non deve conoscere interruzioni, specie in questo particolare momento storico e tutti noi, istituzioni e società civile abbiamo il dovere di essere i primi custodi di ciò che è stato. E bene ha fatto l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia Sezione di Reggio Calabria, presieduta da Nicola Pavone, a farsi promotrice di questo importante e qualificato momento di ricordo e approfondimento di carattere storico".

È quanto affermato dal consigliere metropolitano delegato, Giuseppe Giordano, nel corso della cerimonia di inaugurazione della mostra filatelica documentale sul Milite Ignoto presso il salone del palazzo delle Poste Italiane in via Miraglia di Reggio Calabria. L'iniziativa, a cui hanno preso parte tra gli altri rappresentanti del Ministero della Difesa e autorità militari locali, si inserisce nel quadro più ampio della “Grande Guerra: chiusura celebrazioni 100° anniversario della tumulazione del Milite Ignoto”. Per l'occasione, inoltre, è stato presentato anche l’annullo filatelico speciale di Poste Italiane dedicato a questa ricorrenza.