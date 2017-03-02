Mostre ed eventi in occasione della Festa della Donna in Calabria

di Daniela Bonanno Conti – La festa della donna è ormai alle porte e sono tante le occasioni in cui è possibile visitare musei dal Sud al Nord Italia che propongono svariate iniziative. Tra le tante troviamo quella della Galleria Nazionale di Cosenza che per la festa della donna ci propone un evento che vuole rendere omaggio a tutte le donne. L’evento si chiama Donne e Donne Storie dal ‘600 ai giorni nostri.

L’evento della Galleria Nazionale di Cosenza

Si tratta di un viaggio che mette al centro dell’attenzione le donne poco conosciute ma che hanno lasciato un segno forte e deciso lasciando, una propria impronta indelebile nella storia del territorio calabrese. Il viaggio parte dal Seicento fino ad arrivare fino ai giorni nostri. Il tema su cui verte tale viaggio è l’indipendenza femminile e l’emancipazione femminile, nonostante la rigida e ferma cultura di esclusione dei vari tempi passati.

Si tratta di un incontro dibattito che attraverso una serie di testimonianze ed immagini e attraverso l’esperienza tracciata da queste donne, vuole celebrare la Festa della donna in modo originale, ricordandoci che siamo donne non solo in questa giornata ma 365 giorni l’anno.

La mostra al Museo Archeologico di Reggio Calabria

Ma non finisce qui, sempre in occasione dei festeggiamenti per la festa della donna, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria, si svolgerà la mostra dal titolo: “Il riflesso della bellezza“.

Si tratta di una vera e propria rassegna tematica che presenta l’esposizione degli specchi dell’età classica ed ellenistica appartenenti alle collezioni del Marc. Oltre alla mostra, sempre per la festa della donna, sono presenti diversi appuntamenti con le dovute visite guidate.