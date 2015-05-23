Motta S.Giovanni: si pedala con l’evento “Trofeo Xc del faro”

L’Asd Team Bike Vallegrecanica nasce nel novembre 2014 ed è tra le più giovani associazioni sportive dilettantistiche attualmente presenti sul territorio reggino. L’associazione sorge come importante momento di aggregazione e di condivisione della pratica ciclistica dei soci, provenienti tutti da precedenti esperienze nell’ambito, soprattutto dalla pratica MTB, ma anche da qualche saltuaria esperienza di ciclismo su strada. Obiettivo dell’Asd Team Vallegrecanica e comune denominatore degli appartenenti è l’intento di promuovere e diffondere la pratica sportiva ciclistica sul territorio, attraverso il coinvolgimento della popolazione e toccando le diverse fasce di età e sesso, sdoganando così una pratica sportiva ancora poco diffusa nei nostri luoghi, che necessita dunque di una sostenuta rivalutazione. La cultura della bicicletta, quindi, come cultura del benessere e della salute. La pratica del ciclismo come pratica di uno sport alternativo ai più diffusi e fortunati sports più comunemente scelti e conosciuti. La proposta interessante del Team Bike Vallegrecanica è quella di un ciclismo che, pur non tralasciando lo spirito sportivo agonistico, si dispone alla riscoperta del territorio stesso come depositario di innumerevoli bellezze naturali e meravigliosi siti interessanti nel loro aspetto storico-culturale. Quindi, la pratica sportiva, nella fattispecie il ciclismo, vissuto in un senso più ampio e nuovo, che offre un diverso approccio divenendo possibilità di aggregazione, tutela del proprio benessere psico-fisico e grande occasione di riscoperta personale del territorio di appartenenza. L’associazione non tralascia comunque lo spirito sportivo più puro, attraverso il quale divulgare comunque i propri intenti; in quest’ottica si propone di organizzare manifestazioni sportivo- agonistiche rivolte agli amatori, coinvolgendo e stimolando un pubblico incuriosito dalla gara, gara che diventa perciò spettacolo di svago e sano divertimento. Sul territorio nazionale esistono già da anni alcuni Enti di Promozione Sportiva ( Eps) che, riuniti in una Consulta Nazionale, organizzano e sostengono sul territorio la pratica sportiva, insieme alla Federazione Ciclistica Italiana ( Fci), tutti enti riconosciuti dal Coni. L’Associazione Team Bike Vallegrecanica è affiliata ad uno di questi enti, denominato C.S.A.In (Centri Sportivi Aziendali Industriali), ovviamente nel settore del ciclismo. Con questo ente l’Associazione ha deciso di organizzare alcune manifestazioni sportive agonistiche e non, tra le quali rientra quella che si svolgerà domenica 24 Maggio nel comune di Motta S. Giovanni (RC), frazione di Lazzaro, in località Capo d’Armi, denominata “Trofeo Xc del faro”, la quale fa parte di un circuito regionale e provinciale, manifestazioni che designeranno l’atleta campione Provinciale e l’atleta campione Regionale 2015 Csain. La gara si svolgerà su un circuito ricavato tra gli splendidi scenari del luogo, percorso interamente sterrato, ideale alla pratica MTB, circuito di circa 5 km, da ripetere più volte, a secondo della categoria di appartenenza, stabilite su criteri riguardanti età e sesso; la gara è aperta a tutti gli amatori che siano in regola con il tesseramento 2015 ( tesseramento atto a garantire la sicurezza dell’atleta in primis). Un giorno da spendere in puro svago e divertimento, in veste di partecipante o di spettatore, comunque all’insegna comune dello sport che si lega alla natura.