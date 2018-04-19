Motta San Giovanni, al via il progetto sulla Tutela e Salvaguardia del patrimonio artistico e culturale

Ai primi di febbraio 2018 ha preso il via il progetto di alternanza scuola /lavoro “Dalla storia di un Territorio….nascono idee di sviluppo” che coinvolge 27 allievi della classe III C del prestigioso Liceo Artistico Statale “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria impegnati per tre anni scolastici sul territorio di Lazzaro e su gran parte del restante territorio della Città di Motta San Giovanni al fine di riscoprire – come asserisce il prof. Andrea Casile – i numerosi punti di lavorazione della ceramica e tracciare una mappa storica dei luoghi simbolo di arte e cultura nel territorio mottese.

“Con l’alternanza scuola / lavoro viene soddisfatta dal punto di vista didattico l’esigenza di formare ed educare i ragazzi a vivere in gruppo, socializzando anche fuori dall’ambiente scolastico preparandoli ad inserirsi nel mondo del lavoro” si è così espresso il Dirigente Scolastico dott. Albino Barresi , che ha sottoscritto la convenzione unitamente al Sindaco Giovanni Verduci ed al Presidente dell’Associazione di volontariato ‘Garibaldina’ Carmelo Benedetto .

Il progetto: tre anni sul territorio di Lazzaro

Il Progetto prevede , quindi, periodicamente visite degli studenti di una Classe III del Liceo Artistico impegnati per tre anni scolastici sul territorio mottese, ed in particolare a Lazzaro, per riscoprire, promuovere e valorizzare le antiche fornaci e le ‘carcare’ (*) , il tipo di ceramica prodotta, le caratteristiche dell’argilla di Lazzaro utilizzata nel primo e nel secondo Millennio, con uno studio particolare sui laboratori artigianali dei “bumbulari”, un mestiere ed un’arte quelle della lavorazione dell’argilla da parte dei vasai e della produzione delle ceramiche e dei laterizi che hanno consentito al territorio per molto tempo uno sviluppo fiorente .

Inoltre l’attenzione degli studenti del “Preti-Frangipane” risulta particolarmente richiamata dai beni culturali di rilievo di interesse storico archeologico: Castello/Fortezza di Sant’Aniceto in prossimità di Motta San Giovanni , Antiquarium, Villa romana dell’antica Leucopetra e sito dei mosaici in Lazzaro . In particolare per i 2 siti dell’Antiquarium e del Museo archeologico all’aperto comprendente la Villa romana ed i mosaici sono in fase di elaborazione i pannelli/cartelli informativi che quanto prima, a cura dei partecipanti al Progetto con il supporto dell’Associazione Garibaldina, verranno collocati in loco.

I laboratori di ceramica individuati

Dei 22 laboratori individuati sul territorio, una menzione va in questa occasione rivolta alle ultime famiglie titolari di laboratori per l’esecuzione di lavori artigianali di ceramica e di fabbriche di laterizi siti a Lazzaro e delle quali si riportano soltanto alcuni casati : Caridi , Latella, Cotrupi, – cui si affiancano per le tre storiche fornaci – Campolo, Cogliandro e Caserta.

(*) La Carcara (“a carcaredda” per piccola fornace) edificio a forma circolare per la produzione della calce o , a volte, per la cottura dell’argilla.