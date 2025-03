Motta San Giovanni: nuovi interventi per migliorare l’approvvigionamento idrico

“Nelle prossime settimane sarà realizzato un importante intervento che consentirà di aumentare l’approvvigionamento degli invasi Vena e Scillupia, con positive ricadute per l’ambiente e per l’agricoltura locale in termini di attività antincendio e irrigazione dei campi”.

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci che, insieme al vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Rocco Campolo e all’assessore all’Agricoltura Giusy Vacalebre, negli ultimi mesi ha avuto un proficuo confronto con la Regione e Calabria Verde che ha portato a maturare questo importante risultato, molto atteso dalla comunità mottese.

“Grazie alla sensibilità dell’assessore regionale Gianluca Gallo – aggiunge Giovanni Verduci – e alla disponibilità del direttore generale di Calabria Verde Giuseppe Oliva e del direttore del dipartimento Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione Domenico Pallaria, abbiamo già sottoscritto un protocollo d’intesa.

Al nostro comune è stato riconosciuto il finanziamento del progetto redatto per poter utilizzare, alimentando così ulteriormente l’invaso, la sorgente che si trova poco più a valle dello sbarramento, evitando abusi e sprechi. Si tratta dell’acqua che è stata captata in passato mediante la realizzazione di una piccola galleria, che si estende per pochi metri e che risulta accessibile mediante una piccola struttura realizzata in muratura.

Nello stesso tempo sarà curata la manutenzione della condotta che alimenta l’invaso Scillupia e quella che collega i due laghetti, sono previsti anche alcuni nuovi punti luce per illuminare meglio le aree interessate dai lavori”.

“Con la Regione Calabria del Presidente Roberto Occhiuto – conclude il sindaco – e con il Governo grazie anche all’azione del deputato Francesco Cannizzaro, riusciamo a dialogare senza problemi confrontandoci con chi è capace di comprendere le difficoltà anche dei piccoli centri e di soddisfare le esigenze delle comunità locali. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori buone notizie per il nostro territorio”.