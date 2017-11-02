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Motta San Giovanni, la cerimonia per l’Unità nazionale e le forze armate

Corteo alle 9 da piazza della Municipalità, messa nella Chiesa di San Michele Arcangelo e corone d'alloro ai Caduti: il programma del 4 novembre

02 Novembre 2017 - 13:57 | di Eva Curatola

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, immagine d'archivio della cerimonia a Motta San Giovanni

L’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni, sabato 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, organizza una cerimonia commemorativa in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo, l’associazione di Protezione civile “Garibaldina” e il comitato locale combattenti, reduci e caduti in guerra.

Il corteo partirà alle ore 9.00 da piazza della Municipalità a Motta San Giovanni verso la Chiesa di San Michele Arcangelo dove, alle ore 9.30, il parroco Giovanni Gullì celebrerà la Santa messa. Seguirà la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti in Guerra.

Alle ore 11.15, a Lazzaro, presso piazza degli Eroi sarà deposta una corona al monumento ai Caduti in Guerra e recitata una preghiera con il parroco Domenico Rodà.

Alla cerimonia parteciperanno gli alunni dell’Istituto comprensivo di Motta San Giovanni.

Locandina della cerimonia per l'Unità Nazionale e le Forze Armate, sabato 4 novembre 2017, Motta San Giovanni

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