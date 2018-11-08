A Motta San Giovanni la giornata della prevenzione sismica
La Pro Loco di Motta San Giovanni organizza domenica 11 novembre a Lazzaro un incontro su prevenzione sismica e Sismabonus aperto alla cittadinanza
08 Novembre 2018 - 16:11 | di Eva Curatola
La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni si occupa da sempre di promuovere il territorio in cui opera attraverso varie iniziative.
In occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione Sismica, ha organizzato per Domenica 11 Novembre un incontro dal titolo “PREVENZIONE SISMICA e SISMABONUS” per discutere con la cittadinanza proprio di questo rilevante aspetto sociale.
L’incontro si terrà alle ore 17,00 presso il Centro Turistico d’Accoglienza – Porta di Accesso all’Area Grecanica di Lazzaro.
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