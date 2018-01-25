La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, ormai da alcuni anni, svolge sul proprio territorio attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani sul tema della Legalità e, ad oggi, rientra tra le Associazioni che fanno parte della “Rete per la Legalità” costituita dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria. Risultando in possesso dei requisiti previsti ed iscritta nel Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola – Lavoro, ha attivato un nuovo percorso di promozione di attività formative/informative da realizzare nell’ambito dei percorsi di alternanza Scuola – Lavoro con l’Istituto Tecnico Statale per il Settore Economico “Raffaele Piria” all’interno di un progetto con la Camera di Commercio e Unioncamere e la collaborazione del Consorzio Macramè che tratta di “Legalità Economica”.

Il progetto ‘Non c’è libertà senza legalità’

La Presidente della Pro Loco Giovanna DI DIA:“Il Progetto “NON C’E’ LIBERTÀ SENZA LEGALITÀ”. La Scuola Agenzia Culturale per i Giovani, Presidio di Legalità e Formazione per la Vita, coinvolgerà le terze classi dell’Istituto Tecnico Statale per il Settore Economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria. Nasce come premessa socio – culturale indispensabile per sviluppare ed avviare negli studenti la conoscenza e la funzione delle regole nella vita sociale; fa comprendere loro come l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche nella consapevolezza che valori, quali ad esempio, la dignità, la libertà, la solidarietà, la sicurezza vanno perseguiti e protetti ponendosi in contrasto contro ogni forma e fenomeno di illegalità.

Le attività che si andranno a svolgere, in particolare, sono finalizzate a sviluppare le competenze dei ragazzi in materia di trasparenza del mercato, leale concorrenza e tutela dei consumatori; stimolare l’autoimprenditorialità, la creatività e innovazione nella pianificazione e gestione aziendale e la capacità di un buon imprenditore (gestione dell’incertezza, leadership, orientamento al lavoro di gruppo ecc.).

E, soprattutto, ad orientarli verso uno o più settori specialistici, quali integrazione interculturale, riutilizzo dei beni e delle aziende confiscati alle Mafie, sviluppo sostenibile (tutela ambientale, recupero e riqualificazione del territorio). In questo modo, si cerca di sensibilizzare i giovani alla crescita formativa/imprenditoriale ispirata ai valori della Legalità e Cittadinanza Attiva”.

Come è organizzato il percorso degli studenti

Il progetto, che terrà impegnati gli studenti fino al mese di Aprile, è delineato in questo modo:

1) Fase formativa – prevede un calendario di incontri, da svolgersi a Scuola per la durata di numero 30 ore, con la partecipazione dei seguenti esperti:

– Maria Pia Tucci, esperta di comunicazione/coordinatrice gruppo esperti;

– Angela Iantosca, giornalista, scrittrice, esperta di temi sociali, autrice di “Bambini a metà: figli della ´ndrangheta”;

– Gaetano Saffioti, imprenditore di Palmi, testimone di giustizia;

– Michele Albanese, giornalista de il Quotidiano del Sud, sotto scorta;

– Don Giacomo Panizza, presidente della Comunità Progetto Sud, autore, testimone di giustizia;

– Filippo Cogliandro, Chef Patron L’A Gourmet – L’Accademia, Ambasciatore Antiracket per la ristorazione in Italia e nel Mondo;

2) Fase pratica: Stage presso le aziende della Cooperativa Macramè – 20 ore

del territorio). In questo modo, si cerca di sensibilizzare i giovani alla crescita formativa/imprenditoriale ispirata ai valori della Legalità e Cittadinanza Attiva.

Sabato 27 Gennaio alle ore 11,00 in occasione dell’Open Day” presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Statale per il Settore Economico “Raffaele Piria” si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del progetto.