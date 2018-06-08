La consigliera Maria Verduci invita associazioni e cittadini a contribuire alla bozza del regolamento per l'Albo e la Consulta delle Associazioni

“Il ruolo delle associazioni è fondamentale per la crescita sociale, culturale, turistica e quindi anche economica di un territorio. Il nostro Comune, se vuole intraprendere un percorso nuovo, deve dotarsi di strumenti e regole, pensare di aggregare e sostenere le forze positive e propositive per l’interesse collettivo”.

Ad affermarlo è Maria Verduci, consigliera comunale con delega al Volontariato, Associazionismo e Pari Opportunità.

“Per fare questo – aggiunge – l’Amministrazione comunale intende istituire l’Albo delle Associazioni, per fotografare la realtà associativa locale, e la Consulta delle Associazioni, per promuovere la collaborazione reciproca e alimentare un dialogo continuo con l’Amministrazione. Vogliamo favorire la nascita e la crescita degli organismi associativi, incentivare il rafforzamento di quelli che già esistono, promuovere lo sviluppo della partecipazione civile. Motta San Giovanni è ricca di associazioni e numerosi sono i volontari che, quotidianamente, si spendono per il prossimo nel settore sociale, culturale, ambientale, dei diritti civili e della protezione civile”.

“Abbiamo pensato – continua Maria Verduci – di condividere con le associazioni e con l’intera comunità il percorso che ci porterà ad istituire e ufficializzare questi strumenti che riteniamo ormai non solo utili, ma necessari. Per questo, già nei prossimi giorni, alle associazioni del territorio sarà inviata una bozza del “Regolamento per l’istituzione dell’Albo e della Consulta delle associazioni”. Un elaborato non definitivo che, ancora prima di essere approfondito dalla Commissione consiliare competente e portato in Consiglio comunale per l’approvazione, vogliamo sia arricchito dal contributo di chi quel mondo lo conosce bene perché ci opera da anni”.

“La stessa bozza del Regolamento – conclude la delegata al Volontariato e Associazionismo – è già pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Cittadinanza Attiva”, invito tutti a visionarla, studiarla e poi far pervenire al Comune eventuali suggerimenti migliorativi entro la fine del mese di giugno, consentendoci così di poter approvare il regolamento nel mese di luglio e completare tutte le procedure entro la stagione estiva”.

Foto Maria Verduci – Cons.comunale delegata Associazionismo, Volontariato, Pari Opportunità