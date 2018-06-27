“Gli uffici comunali stanno lavorando prestando massima attenzione alle istanze che giungono dalle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Abbiamo messo a punto una procedura snella, con la possibilità di presentare la documentazione necessaria anche presso la delegazione municipale di Lazzaro e Serro Valanidi, prestando così ascolto alle esigenze dei nostri concittadini”.

E’ quanto dichiara l’assessore comunale con delega alle Politiche sociali, Enza Mallamaci, in merito alle richieste per il Reddito di inclusione sociale, la misura nazionale di contrasto alla povertà di cui il Comune svolge sportello di assistenza locale, istruendo le pratiche e garantendo assistenza per tutto il procedimento propedeutico all’erogazione curata direttamente dal Ministero del Lavoro.

“Le istanze presentate per accedere al beneficio del ReI – aggiunge l’assessore – protocollate dal 1 dicembre 2017 al 20 giugno 2018 sono in totale 109. Sono state accolte 31, respinte 45, e risultano terminate 2 e sospesa 1. Nel dettaglio ad oggi risultano 4 pratiche in evidenza e 26 in lavorazione. Le pratiche denominate ” in evidenza” difettano di dati di istruttoria obbligatori (documentazione mancante, dati anagrafici o economici non corretti o mancanti) che non consentono di concludere l’iter. Tuttavia, ogni utente è stato contattato telefonicamente e invitato a integrare il dato”.

“Inoltre – comunica la delegata alle Politiche sociali – dopo la modifica dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare per l’accesso alla prestazione, l’INPS ha precisato che l’abrogazione di tali requisiti opererà a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018 e che le domande presentate nell’anno in corso e fino al 31 maggio saranno sottoposte a riesame d’ufficio”.

“Dal 1° giugno 2018 – chiarisce meglio l’assessore – il ReI potrà essere quindi percepito da parte dei richiedenti che siano in possesso di tutti i requisiti tranne quelli relativi alla composizione del nucleo familiare, ormai abrogati. È possibile scaricare la modulistica collegandosi al sito istituzionale del Comune e chiedere chiarimenti all’Ufficio politiche sociali telefonando allo 0965.718204 – 0965.718208 oppure inviando una mail a protocollo@pec.comunemottasg.it“.