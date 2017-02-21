MSC crociere e il nuovo catalogo in 3D

di Marco Agostino – Nasce il primo catalogo in mixed reality. Ottimo strumento di comunicazione, il catalogo, viene arricchito di novità, ma soprattutto segna una rivoluzione. Niente più catalogo sfogliabile, ma una vera e propria svolta tecnologica attraverso un tour virtuale che permette ai viaggiatori di visitare la nave, gli interni e le cabine, passeggiare, conoscere il personale di bordo, gli itinerari con le varie destinazioni. Un qualcosa di nuovo ed unico, proprio come essere a bordo di una nave. Emozionante e divertente un’anteprima su ciò che realmente avviene durante il viaggio in ogni parte del mondo. Ulteriore innovazione è la possibilità di visitare le città dove le navi fanno scalo.

Il catalogo 2018/2019 e l’app MSC 360VR

A inaugurarlo è MSC Crociere col catalogo 2018/2019. Il nuovo e prodotto è disponibile presso le agenzie di viaggi insieme agli appositi cardboard da indossare con il proprio smartphone dopo aver scaricato gratuitamente l’app “MSC 360VR” dall’ Apple Store o da Google Play.

Fare un’esperienza di crociera significa fare un viaggio dinamico, avere la possibilità di conoscere in una sola occasione diverse località e apprezzare le diverse scenografie. È sicuramente un tipo di viaggio che non annoia in quanto ci sono diversi intrattenimenti a tutte le ore con delle performance teatrali e della musica dal vivo, attività da scegliere da poter fare in gruppo o anche soli. Dalle palestre ai centri benessere con una vasta gamma di servizi e trattamenti. Numerosi bar e ristoranti con la possibilità di cene eleganti o buffet per tutti i gusti, soprattutto preparati da chef dedicati.

La vacanza ideale per ogni esigenza

La vacanza ideale per ogni esigenza e per ogni fascia d’età. Oltre che la possibilità di scegliere una miriade di itinerari.

Certo il nuovo catalogo di MSC Crociere mette i clienti a bordo della nave dopo un’esperienza così divertente e innovativa, ma di sicuro la voglia di partire aumenta per quanto sarà molto più semplice scegliere la vostra destinazione.