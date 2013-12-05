Muore Nelson Mandela, il leader della Libertà

-di Laura Maria Tavella. Nelson Mandela è morto.

Come annunciato dal presidente sudafricano Zuma, il leader della lotta all’apartheid si spegne,all’età di 95 anni.

Era affetto da tempo da difficoltà respiratorie in seguito alla tubercolosi contratta durante la lunga prigionia a Robben Island.

Uscito di prigione, nel 1990, Mandela decise di candidarsi alle elezioni presidenziali e le vinse nel 1994, diventando il primo presidente sudafricano di colore. Durante il suo mandato, guidò il Sudafrica in una transizione dal vecchio regime basato sulla segregazione razziale alla democrazia. Per questo, alcune delle sue scelte furono fortemente criticate (come l’amicizia con Fidel Castro e il colonnello Gheddafi), ma Mandela diventò celebre in tutto il mondo per il suo coraggio e il suo impegno nella lotta contro l’apartheid. Nel ’93 il Nobel per la Pace.

Oggi muore un grande uomo, politico, sognatore. Un pezzo di storia.

Come afferma il presidente sudafricano Zuma “il mondo intero sarà grato per sempre all’umanità di Mandela”.