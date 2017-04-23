Museo aperto per il Ponte della Liberazione

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà aperto domani e il 25 aprile, secondo i consueti orari: dalle 9 alle 20, con ultimo ingresso alle 19.30.

«Un’opportunità per quanti sono giunti in Calabria per il ponte della Liberazione per apprezzare non solo i Bronzi di Riace, ma tutte le collezioni del Museo – spiega il Direttore Malacrino – che ripercorrono la storia della regione dalla Preistoria sino all’arrivo dei Romani. Il Museo è il catalizzatore dell’offerta culturale cittadina e calabrese e non potevamo non cogliere la straordinaria occasione di aprire le porte a turisti e visitatori».