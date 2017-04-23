City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Museo aperto per il Ponte della Liberazione

Il MArRC apre domani e il 25 aprile con orario 9-20, poi ospita un convegno internazionale sull'archeologia nel Mezzogiorno borbonico

23 Aprile 2017 - 18:56 | di Vincenzo Comi

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), Festa dei Musei 2016

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà aperto domani e il 25 aprile, secondo i consueti orari: dalle 9 alle 20, con ultimo ingresso alle 19.30.

«Un’opportunità per quanti sono giunti in Calabria per il ponte della Liberazione per apprezzare non solo i Bronzi di Riace, ma tutte le collezioni del Museo – spiega il Direttore Malacrino – che ripercorrono la storia della regione dalla Preistoria sino all’arrivo dei Romani. Il Museo è il catalizzatore dell’offerta culturale cittadina e calabrese e non potevamo non cogliere la straordinaria occasione di aprire le porte a turisti e visitatori».

Il convegno L’antichità nel Regno

Ma già subito dopo martedì, Palazzo Piacentini riceverà ospiti e relatori internazionali per “L’antichità nel Regno. Archeologia, tutela e restauri nel Mezzogiorno preunitario”, il convegno che ripercorre i modelli di divulgazione delle scoperte archeologiche, assolutamente all’avanguardia sviluppatisi durante il Regno Borbonico.

«Saranno quattro giorni intensi – continua Malacrino – che vedranno confrontarsi i più prestigiosi esperti per un momento di studio sulla disciplina della tutela del patrimonio storico artistico che nel Mezzogiorno d’Italia fonda le sue basi proprio a partire dal ‘700, con l’avvento al trono di Napoli di Carlo di Borbone, di cui si è celebrato il tricentenario dalla nascita».

Il programma di mercoledì 26 aprile

Mercoledì 26, dopo i saluti ufficiali di Dorina Bianchi, sottosegretario del Ministero diretto da Dario Franceschini, e dei rappresentati delle istituzioni locali, i saluti di apertura della Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie.

Subito dopo le relazioni scientifiche per un’iniziativa curata, oltre che dal Direttore Malacrino, dai professori Angela Quattrocchi e Riccardo De Cesare, rispettivamente dell’Università Mediterranea e di Foggia, partner del convegno.

Tra gli enti che hanno patrocinato la manifestazione, la Regione, Palazzo Campanella, il Comune di Reggio Calabria e il Parco Nazionale d’Aspromonte, che nella prima giornata offrirà una degustazione di prodotti identitari del territorio.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Bronzi di RiaceMuseo Archeologico Nazionale di Reggio CalabriaReggio Calabria Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?