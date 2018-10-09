Museo Archeologico di Vibo: ecco gli orari di chiusura
Dal 1 novembre al 31 marzo la biglietteria del Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia chiuderà alle 18
09 Ottobre 2018 - 15:07 | di Eva Curatola
Si comunica che il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, diretto da Adele Bonofiglio, dal 1 novembre 2018 al 31 marzo del 2019 osserverà il seguente orario di chiusura della biglietteria: ore 18.00.
Il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia è afferente al Polo Museale della Calabria, guidato da Angela Acordon.
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