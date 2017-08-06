A nome di tutte le articolazioni regionali del Touring Club Italiano, esprimo il più sincero compiacimento per l’inserimento del Museo MARCA di Catanzaro nell’iniziativa promossa dalla Triennale di Milano “contemporaneamenteItalia”, consistente nella creazione di un’unica card per l’accesso a 26 sedi espositive di arte moderna e contemporanea in Italia da Nord a Sud alle Isole.

Tale accadimento rappresenta un riconoscimento dell’intensa attività culturale realizzata dal Museo delle Arti di Catanzaro e per l’alta qualità delle esposizioni realizzate. Ci auguriamo che ciò possa rappresentare per la città di Catanzaro e per l’intera Regione un significativo aumento dell’attrattività, già notevole, turistico culturale. Si potrebbe ad esempio progettare un tour dei musei calabresi che spaziano dall’archeologia all’arte contemporanea.

Inoltre tutti i titolari di “contemporaneamenteItalia”, grazie alla partnership con Trenitalia, avranno diritto allo sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti ferroviari per muoversi tra le 26 città e raggiungere i musei ed al contempo tutti i soci del programma Cartafreccia di Trenitalia avranno diritto a uno sconto del 10% sull’acquisto della card. Un motivo in più per visitare Catanzaro e la Calabria.

Dott. Domenico Cappellano