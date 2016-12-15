Il Museo diocesano per i bambini con il Presepe meccanico e la Crazy Band

“Natale al Museo diocesano” è il nome dato alle numerose iniziative poste in essere nel 2016 dal Museo diocesano, in particolare attorno al Presepe meccanico di Ninì Sapone finalmente restituito alla città nella chiesa del Santo Cristo o dei Bianchi, in via Miraglia.

Dal 2 dicembre ad oggi sono già oltre duemila le presenze registrate dalle scuole di Reggio e provincia: un nugolo di bambini di ogni età rapiti dal fascino del piccolo grande capolavoro del rimpianto maestro Sapone, donato nel 2012 al Museo diocesano dai figli Adriana e Gianni.

Tre appuntamenti speciali per i bambini

Durante le festività natalizie ai bambini, in particolare, saranno dedicati tre appuntamenti speciali, 18 e 23 dicembre e 5 gennaio.

Domenica 18 dicembre alle h 17 nella chiesa del Santo Cristo gli educatori museali proporranno “Il Presepe di Ninì raccontato ai bambini”: la visita al Presepe meccanico, introdotta da un personaggio guida speciale, sarà occasione per descrivere in modo dinamico e coinvolgente un percorso tra arte, storia e devozione volto a illustrare l’invenzione del Presepe, le fonti letterarie che lo ispirarono e il significato delle singole figure presepiali.

Il Presepe di Ninì e la Crazy Band

Il Presepe di Ninì illustrerà, nell’alternarsi delle fasi del giorno, il passaggio della Cometa, la nascita del Salvatore, tra mirabili giochi di luce ed effetti scenici. A render ancora più prezioso l’appuntamento sarà la presenza della Crazy Band, gruppo di giovani musicisti reggini che dalle h 18 animerà il pomeriggio e rallegrerà l’incontro con le più belle melodie natalizie.

Per informazioni su attività e laboratori creativi natalizi in programma si contatti il Museo diocesano al n° 3387554386 o info@museodiocesanoreggiocalabria.it.