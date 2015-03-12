“MuseumChildrenEbook”. Al via la campagna di crowdfunding finalizzata alla realizzazione di un ebook e di un’App dedicati ai bambini in visita al Museo

Sabato 7 marzo 2015 il Museo diocesano di Reggio Calabria ha presentato il Progetto MuseumChildrenEbook, campagna di crowdfunding finalizzata alla realizzazione di un ebook e un’App dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni in visita al Museo.

Sposando un’idea di Anna Cipparone, su progetto editoriale di Teomedia, s’intende far si che i bambini in visita al Museo possano, al termine dell’esperienza, portar con sé le immagini delle opere viste, illustrate secondo un percorso guidato da personaggi animati, con una grafica accattivante e testi “a misura di bambino”, il tutto sul proprio smartphone o tablet.

Un museo sempre più accessibile ai bambini

La parola d’ordine nei musei attuali è “accessibilità”, nelle sue varie declinazioni: in questa direzione si pone l’iniziativa in oggetto, solo l’ultima in ordine di tempo tra le varie promosse dal Museo diocesano e rivolte ai bambini.

In tal modo il Museo, per vocazione teso al recupero, alla conservazione e alla tutela del bene culturale, diviene anche e soprattutto spazio “speciale” di apprendimento e di educazione alla cultura, attraverso il gioco, la creatività e la partecipazione attiva dei bambini.

Come funziona la campagna di crowdfunding

Il buon esito della campagna di crowdfunding (scadenza 10 aprile 2015, donazioni possibili accedendo al sitowww.produzionidalbasso.com ) consentirà di pubblicare 1000 ebook da destinarsi gratuitamente agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie di Reggio Calabria e provincia in visita al Museo diocesano.

Il Comune di Reggio Calabria ha riconosciuto il suo patrocinio morale al Progetto, esprimendo piena condivisione di intenti, nell’ambito di virtuose sinergie già poste in essere per la rinascita culturale della nostra città

Al termine dell’incontro è stato rivolto l’invito a contribuire al finanziamento del Progetto, accedendo al sito www.produzionidalbasso.com.

In tal modo si renderà possibile regalare ai piccoli visitatori del Museo diocesano un nuovo fantastico viaggio alla scoperta del prezioso spaccato di storia e cultura custodito tra le mura del complesso museale reggino.

Il sostegno di ciascuno potrà concretizzarsia in donazioni ma non solo: importanti, quasi quanto il denaro necessario, saranno le condivisioni, la divulgazione e il passa parola online e offline.