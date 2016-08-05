‘Music Burn Festival’ 2.0, a Palmi il grande evento con I Vinai

L’attesa è finita. Dopo il grande successo del primo “Music Burn Festival” che ha visto ospiti i Sud Sound System, è tutto pronto per l’edizione 2.0 che si terrà domenica 7 agosto. Anche in questa edizione previsti ospiti di rilievo: direttamente dal Tomorrowland infatti suoneranno i fratelli Vinai, per la prima e unica tappa in Calabria.

Chi sono i Vinai

I VINAI sono un duo italiano di musica EDM, formatosi nel 2011 dai due fratelli Alessandro e Andrea Vinai. Nel 2015 diventano un simbolo della musica italiana all’estero ed arrivano a realizzare “Louder” con Dimitri Vegas & Like Mike (gli attuali dj n°1 al mondo secondo la classifica DjMag) fino ad arrivare alla corte di David Guetta per il quale realizzano un remix ufficiale di “What I Did For Love”.

‘Abbiamo scelto in modo convinto di puntare sulla musica EDM, cosi da avere un forte impatto sui giovani.

Ci teniamo a portare al Sud-Italia un evento legato a questo tipo di musica, cosi in voga nell’ultimo periodo. Non possiamo che essere soddisfatti -dichiarano gli organizzatori ai microfoni di City Now- di organizzare un simile evento ospitando i Vinai, artisti che rappresentano il top della musica EDM‘.

La serata tra DJ contest, Vinai e Paint Party

Previsto l’afflusso di migliaia di giovani, non solo dalla provincia reggina ma anche dalla Calabria e la Sicilia settentrionale, per un evento che si preannuncia indimenticabile, tra luci, giochi pirotecnici ed effetti spettacolari. Alle 20 si aprirà la serata, con un DJ Contest che vedrà il vincitore ricevere un premio a sorpresa.

A seguire l’attesa esibizione dei Vinai, duo che negli ultimi anni ha calcato i migliori palchi internazionali. I fratelli Vinai rappresentano un’emblema della musica EDM italiana nel mondo e non a caso attualmente sono i 42° dj migliori al mondo secondo la classifica DjMag, e i migliori Dj Italiani.

Dopo il Dj set dei Vinai la serata non si concluderà. Per concludere in bellezza previsto un ‘Paint Party‘, spettacolo di colori fluo che farà da cornice alle note dei dj resident, ovvero Xhero e MaxbDj.

Dove si svolge e chi lo organizza

Il “Music Burn Festival 2.0” si terrà preso l’area eventi Mr. Burn, sulla statale, tra Gioia Tauro e Palmi.

Evento ideato ed organizzato da Giuseppe D’Agostino (titolare del marchio Mr. Burn – Italian Fast Food), Gabriele Putrino con la Funky Orange Production, Giuseppe Iannello e Gravity.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare la pagina Facebook legata all’evento.

https://www.facebook.com/events/310153732657686/