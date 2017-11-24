di Federica Campolo – Mercoledì 22 novembre il Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria ha aderito all’iniziativa promossa in collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica “Nessun parli…” – Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola, dedicando una giornata allo svolgimento di attività musicali e artistiche, ideate e realizzate interamente dagli studenti. La centralità dell’esperienza artistica all’interno del percorso formativo dei giovani allievi ha costituito la premessa, e al tempo stesso la finalità, dell’attività promossa: sensibilizzare i giovani a recepire l’arte, in tutte le sue forme ed espressioni, significa educarli a comunicare emozioni, pensieri, sensazioni che rischierebbero altrimenti di restare sopite, represse, ignorate.

«L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta formativa della scuola- dichiara la professoressa Maria Teresa Marra, referente dell’iniziativa-. Lo studio delle lettere classiche si sposa bene con attività artistiche, teatrali e musicali: “Nessun parli…” offre la possibilità di dimostrare che il Liceo Classico non è affatto ancorato allo studio nozionistico e mnemonico ma cerca di valorizzare le varie competenze, i vari virtuosismi degli alunni». Numerose sono state le performance presentate dagli allievi del Liceo, che hanno mostrato grande entusiasmo, energica partecipazione e un forte spirito di collaborazione anche nei riguardi degli studenti provenienti da altre scuole secondarie di primo grado della città: gli I.C. “Galilei- Pascoli” e “De Amicis- Bolani” hanno infatti preso parte all’iniziativa con esibizioni concertistiche.

La collaborazione con le scuole medie del territorio

Tale cooperazione rientra in una più ampia cornice educativa improntata ad attività di peer to peer per promuovere processi di scambio che riguardino l’espressione musicale in un’ottica di continuità tra le scuole del territorio. La musica e la poesia sono state protagoniste indiscusse dell’evento: l’Aula Magna di uno dei più antichi e prestigiosi licei della città è stata teatro di esibizioni di alto profilo formativo e culturale. Le voci dei giovani talenti della scuola hanno intervallato brani musicali a declamazioni di poesie e monologhi teatrali, accompagnati dagli arrangiamenti dei musicisti del liceo.

Ormai da tempo, infatti, il Tommaso Campanella si mostra attento alla formazione artistica dei propri allievi proponendo, all’interno dell’ offerta formativa, dei percorsi finalizzati al potenziamento musicale. Un liceo dunque che trae impulso per l’innovazione proprio dalle fonti classiche: in linea con il Piano nazionale per la scuola digitale, il liceo Classico ha promosso in particolar modo attività musicali e artistiche svolte con strumenti e modalità innovative, sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista tecnologico.

Il video ‘Canto, incanto e incantesimo’ girato a Scilla

A darne prova mirabile è il video “Canto, incanto e incantesimo”, girato presso le leggendarie coste di Scilla, progettato e realizzato interamente dagli studenti che hanno messo in scena la narrazione mitologica dell’amore tra Glauco e la ninfa Scilla: la tradizione classica innova dunque il suo linguaggio, attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie, ampliando così l’efficacia del suo messaggio culturale.

Il liceo classico Tommaso Campanella conferma ancora una volta le linee di intervento della sua proposta educativa finalizzata alla formazione integrale della persona: l’eredità consegnataci dal mondo classico deve, oggi più che mai, recuperare la sua funzione etica e diventare un privilegiato strumento attraverso cui consolidare l’identità culturale e l’attività sociale dei cittadini di domani.