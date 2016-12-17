Musica ed arte per la ricerca sul cancro. La Notte del Cuore si accende con il sostegno degli imprenditori calabresi

Nella splendida cornice della Tenuta Tramontana, nel Casale 1890, a Reggio Calabria, domenica 18 dicembre si terrà “La Notte del Cuore”, Gran Galà di Beneficenza voluto fortemente dalla Fondazione “Con il cuore – Uniti per la ricerca sul cancro” fondata da Sabina Ceccacci e Serafina Sammarco che hanno avviato questo ambizioso progetto per sostenere la ricerca, promuovere la cultura della prevenzione e favorire l’assistenza socio-sanitaria, anche economica, ai malati oncologici e alle loro famiglie.

La Fondazione è patrocinata dall’Università della Calabria, dalla Case Western Reserve University di Cleveland (USA), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Istituto Italiano della Tecnologie.

“La ricerca che portiamo avanti – dichiara il noto ricercatore Strangi – consente una diagnosi precoce ed i monitoraggi dei tumori durante i trattamenti terapeutici I.e lo sviluppo dei nanosensori per la biopsia liquida ad elevatissima sensibilità che permettono di rilevare biomarcatori di basso peso molecolare che finora sfuggivano alle tecnologie attualmente disponibili.”

Il progetto di ricerca del professor Strangi

Il Prof. Giuseppe Strangi, docente alla Case Western Reserve University di Cleveland (USA) è ricercatore nel settore delle nanotecnologie per la diagnosi e le terapie dei tumori e sta sviluppando un progetto basato sulle nanotecnologie in collaborazione con l’Università della Calabria.

Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, avvocato e socio onorario della Fondazione con il Cuore faranno da padroni di casa. Discuteranno dello stato della ricerca il Dott. Giacomo Giancarlo Rispoli, dirigente medico dell’Istituto Nazionale Tumori IFO- Regina Elena di Roma, il Prof. Giuseppe Gigli,dell’Istituto di Nanotecnologie Nanotec di Lecce, la Prof. Rosanna Apa, ginecologa, docente all’Università Cattolica Sacro Cuore – Policlinico Gemelli di Roma, l’Avv. Giuliana Barberi, membro del CdA di Fincalabra, e Giancarla Rondinelli che offrirà la sua testimonianza.

Cena di raccolta fondi e concerto

Seguirà una cena di raccolta fondi, accompagnata dall’eccezionale concerto di Sabrina Brancale e Walter Ricci con Domenico Sanna al piano. I noti artisti eseguiranno brani del loro repertorio ed i classici dal sound spiccatamente americano.

Gli ospiti potranno ammirare l’esposizione organizzata per l’occasione di alcuni lavori di “Michele Prestipino 1887/1975” tra le eccellenze dell’arte calabrese: pittore, paesaggista, ritrattista della scuola dell’ultimo 800 napoletano.

A cosa servirà il ricavato

Il ricavato finanzierà il progetto nato in partnership tra la Fondazione e il CNR sulle nanotecnologie e la nanomedicina a supporto della ricerca sul cancro per la diagnosi precoce.

Per informazioni ed interviste:

Sabina Ceccacci

+39 331/5827063

Per info e partecipazione all’evento:

Mail• sabinaceccacci@hotmail.com

Sostenitori: Librandi, Amarelli, Caffè Mauro, Azienda Vinicola Tramontana, ICMB, Vitale, Energo, Caffo, il maestro orafo Michele Affidato, Misericordia, Accademia del Bergamotto, Sapori del Sud, Studio Legale Dike, Bloomsbury, SeGi, Ippolito Petroli, Fuoco Costruzioni, Filosa Sante.

ARTE:

“Michele Prestipino 1887/1975.”, tra le eccellenze dell’arte calabrese Pittore Paesaggista Ritrattista della scuola dell’ultimo ‘800 napoletano, decoratore Restauratore Reggino, ultimo tra gli ultimi Artista Architetto … IIlustre personaggio della Reggio del Novecento, personalità ricca e poliedrica. Ricopre per circa un trentennio, dal 1945 al 1974, quasi a suggello delle sue capacità e dei suoi meriti artisti, la carica di Ispettore Onorario alle Antichità e alle Belle Arti e Responsabile della Pinacoteca, (allora all’interno del Museo di Reggio Calabria), fino alla sua morte, avvenuta nel 1 975. Si ringrazia per l’allestimento e la disponibilità delle opere l’architetto Sabrina Prestipino con il supporto dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in persona della Dott. Mariadaniela Maisano.

MUSICA:

Sabrina Brancale e Walter Ricci: Classe ’89, forti personalità a confronto, intrigante incastro timbrico, grande passione per jazz e soul, percorsi artistici differenti se pur sostanzialmente legati tra loro. Questi sono alcuni degli ingredienti del “Serena Brancale & Walter Ricci duet” dove musica e testo si amalgamano in inediti in lingua italiana dal sound spiccatamente americano convergendo in un progetto cantautorale dove gli artisti si alternano tra voce e strumento. Il live d’esordio, il 21 marzo 2016, a New York, cuore pulsante della musica internazionale è stato un successo. Dopo il suo primo album di inediti, Galleggiare, la Brancale talento pugliese, esporta le sue doti nel jazz. Walter Ricci rivelazione italiana del crooning.

Walter Ricci voice/keyboards

Serena Brancale voice/multipad

Feat: Domenico Sanna piano