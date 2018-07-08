Il Club per l’UNESCO di Gioiosa Jonica in collaborazione con Hotel “Federica” della famiglia Baggetta, invita a festeggiare romanticamente gli albori dell’estate in musica, poesia, canto, danza e spettacolo.

L’evento avrà luogo nella splendida cornice del lussureggiante giardino della moderna struttura alberghiera dell’Hotel “Federica” a Riace Marina, scenario marino incantevole a pochi metri dalla battigia ispirati dall’inebriante profumo di zagara.

Gli artisti ospiti: la soprano Eleonora Pisano

Giovedì 12 luglio 2018 ore 22:00, con la partecipazione di straordinari artisti come: la Soprano Eleonora Pisano che è una delle più “acute” voci femminili in Calabria, che si distingue per caratteristiche espressive e tecniche cantando agevolmente nella parte più acuta della sua estensione è munita di notevoli doti virtuosistiche di vigore e robustezza vocale.

La Soprano calabrese, delizierà i presenti con un repertorio affascinante: Andrea Bocelli; Alexandra Burke; Alessandra Amoroso; Adele; e alcuni repertori di canzoni “napoletane”.

Il Maestro Christian Gara al sassofono solista, da sempre impegnato al raggiungimento della perfezione attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche artistiche che lo rendono uno dei migliori interpreti di uno strumento di grande fascino qual è il SAX. Ispirandosi ai grandi maestri ha costruito la sua bravura perseguendo un nuovo e inconfondibile linguaggio sassofonistico, stimolato a volte alla libera improvvisazione. Innumerevoli le sue performance solistiche in cui è un maestro d’intensi e polifonici paesaggi sonori.

Recitazione e poesia: De Luca, Papa e Filippone

L’Attore teatrale Mario Sandro DE LUCA, portentoso artista di riconosciuta abilità ed espressività instancabile studioso dell’arte interpretativa, vanta al suo attivo importanti esibizioni nei più importanti teatri italiani. L’Attrice, scrittrice e poetessa Laura PAPA, attualmente il personaggio più versatile del panorama artistico culturale nella locride (per scelta), non disdegna collaborazioni in eventi di notevole spessore dalla poesia, alla recitazione e della letteratura contemporanea, è anche una brava collaboratrice televisiva.

La Prof.ssa Bruna FILIPPONE nota scrittrice, giornalista, è tra gli organizzatori dell’iniziativa, sarà anche la declamatrice di alcune sue liriche e scritti (come anche quelli recitati dagli attori prima citati). Donna eclettica con grandi doti d’innata vivacità, è capace di aggregare e coinvolgere i personaggi più rilevanti del mondo dell’arte, cultura, spettacolo, esaltandone le capacità artistiche e professionali come nessun’altro saprebbe fare meglio. Le coreografie sono state elaborate ad arte per la serata della Maestra di ballo Marianna AGOSTINO (“Note danzanti di Gioiosa Jonica) che farà raffigurare le liriche e le musiche a una delle sue allieve tra le più efficaci in quest’arte “solistica”: Nathalie CALLA’.

Scultura e pittura: le opere in mostra

Il Prof. Domenico CARTERI scultore creativo, dinamico ed espressivo nella sua riconosciuta e innata passione proveniente dalle contaminazioni greche del suo territorio, è un punto di riferimento artistico per la Calabria ed esporrà alcune sue recenti opere bronzee.

La pittrice Maria GRENCI, elegante e raffinata artista della pittura figurativa e paesaggistica, utilizza i pennelli per trasmetterli nelle “tele dell’anima”, facendo emozionare chi ammira le sue opere, partecipa all’evento con una personale “ispirata” al luogo della serata. Tutte le persone amanti del bello sono invitate, con ingresso libero. A mezzanotte “esaltazione” di dolci e spumante per dare in benvenuto alla nuova stagione estiva.