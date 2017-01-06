Il musicista reggino Angelo Laganà omaggia con il suo cd il Papa… e Donald Trump

Fa sicuramente sorridere l’accostamento tra due personaggi come Papa Francesco e Donald Trump, tra i più conosciuti in tutto il mondo ma senza dubbio per motivi ben diversi. I due sono stati oggetto di un omaggio da parte di Angelo Laganà, noto poliedrico artista di Roccella Jonica (RC), non nuovo ad omaggi o incontri con personaggi del mondo dello spettacolo.

Laganà, prima delle festività natalizie, per gli 80 anni di Papa Francesco ha regalato al Pontefice un CD contenente 13 brani, in gran parte di ispirazione argentina e sud-americana. L’omaggio musicale è stato accompagnato da una lettera assai affettuosa di augurio.

In questi giorni invece il musicista reggino ha scritto una lettera a Donald Trump che dal 20 gennaio 2017 sarà il 45° Presidente degli Stati Uniti d’America. E, formulando i migliori auguri per la sua presidenza, gli ha fatto omaggio di un CD con nove brani che portano il titolo di altrettante città americane: New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Dallas, Chicago, Washington, Orlando e Detroit. Brani composti in parte da maestro e in parte dalla figlia Francesca Laganà, che nel CD suona pure il pianoforte.

fonte: calabriaweboggi.it