Debutta Yazee, producer milanese di origini calabresi e pugliesi: il singolo 'You get no love' e un disco in uscita a gennaio sul mercato francese

di Enzo Bollani – Il Futuro dell’Hip Hop. Debutta un nuovo artista sulla scena musicale internazionale, con un prodotto di livello internazionale: Yazee. Un volto nuovo, ma conosciuto nel mondo musicale italiano per il suo impegno decennale dietro le quinte delle migliori produzioni hip hop, premiate a più riprese da ampi consensi di pubblico e da numerose certificazioni FIMI disco d’oro.

Yazee, milanese di origini calabresi e pugliesi, è noto agli addetti ai lavori per le collaborazioni con Fabri Fibra, Salmo, Nitro e Jangy Leon, ma è anche producer di un nuovo progetto ambizioso, in uscita per il mese di gennaio sul mercato francese: Omicron.

Il singolo e il videoclip

“You get no love” è il singolo di apertura del disco di lancio di Yazee, in cui emergono commistioni raffinate tra chill out, hip hop d’antan e reminiscenze sospese tra il funk e il sound puramente anni ’80, sottolineato dalla Yamaha DX-7, presente nel video di lancio. “You get no love” è infatti supportato da un eccellente videoclip, ispirato a “Back to the Future“, scritto e diretto da Moter Motion Production.

Protagonista del viaggio nel tempo, una Bollani SaltaCross, scelta da Yazee come reinterpretazione del ruolo occupato, nella pellicola originale di Robert Zemeckis, dalla celebre DeLorean, opera di Giorgetto Giugiaro. Il disco si sviluppa su Quattordici tracce nella versione CD, e in Sedici tracce nella versione digital, in cui sono numerose le collaborazioni con altri nomi destinati a un sicuro successo nel breve termine.

Il disco e le prospettive di Yazee

Uno su tutti: JSN. È facile prevedere, per Yazee, una sicura diffusione sul mercato d’Oltreoceano e nel Nord Europa, ma gli apprezzamenti dei musicisti italiani e degli artisti hip hop contribuiranno senza ombra di dubbio a una visibilità pop e un’eccezionale crescita, in termini di reputazione e credibilità. Anche e soprattutto per i contenuti e per la ricerca. Un disco complesso, ma irrinunciabile, al pari di una produzione dei Daft Punk.