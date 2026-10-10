Myenergy Viola, capitan Romeo: ‘Serve continuità. Il campionato è lungo, abbiamo bisogno di tutti’

Dopo l’avvio del torneo ed appena due giornate, in casa Myenergy Reggio Calabria è tempo di analisi e ripartenza. A fare il punto della situazione, con la lucidità significativa è il playmaker e capitano Gabriele Romeo, che ha raccontato le sensazioni dopo la sconfitta contro Fiorenzuola Bees e le aspettative per il futuro prossimo.

Partiamo proprio dalla partita contro Fiorenzuola, che ha lasciato l’amaro in bocca.

”Fiorenzuola è stata una partita complicata dall’inizio alla fine. Abbiamo subito il loro approccio fisico alla gara e ci siamo fatti mettere sotto. Questo atteggiamento del primo quarto ce lo siamo portati dietro per tutta la partita. Abbiamo provato a reagire, ma non siamo mai stati consistenti sul lungo periodo. Alla fine il risultato è stato quello e non siamo mai riusciti a rientrare.

“Credo che ci possa essere un fattore emotivo legato alla prima partita in casa. C’è anche un fatto di percorso: questo è un gruppo che ha disputato solo quattro amichevoli in prestagione e dove abbiamo inserito un nuovo giocatore poco prima dell’inizio del campionato. Stiamo ancora trovando la nostra identità. Per questo non siamo preoccupati né nervosi per la sconfitta: sappiamo che questo è un percorso lungo che darà i suoi frutti”.

Archiviata la delusione, la testa va già ai prossimi impegni. Due sfide complesse attendono la Myenergy: prima in casa della Rucker, poi Orzinuovi al Palacalafiore di Reggio Calabria.

“Cosa serve per reagire? Sicuramente il lavoro che facciamo tutti i giorni in palestra, in allenamento, è quello che ci dà sicurezza e fiducia – sottolinea Romeo –. Continuare a lavorare sulle nostre cose, su noi stessi e sul trovare la nostra identità è la parte fondamentale. Poi c’è un dato che conosciamo: siamo stati carenti nelle percentuali al tiro nelle prime due partite. Stiamo lavorando anche su questo e prima o poi arriverà. Insieme al percorso di crescita di squadra, sono le cose su cui dobbiamo concentrarci”.

Infine, un messaggio diretto e sentito per i tifosi reggini, vero sesto uomo in campo per questa squadra.

“Ai tifosi vorrei dire che, come è successo a Treviglio, dove ci hanno dato una grandissima spinta per portare a casa quella partita, e come si sono presentati in tanti domenica contro Fiorenzuola, abbiamo bisogno che continuino ad essere presenti con noi – conclude il capitano –. Che ci sostengano, perché il campionato è ancora lunghissimo e abbiamo bisogno di tutti per vincere più partite possibili”.