Naomi Campbell in lingerie per Yamamay

Di M.Carmela Di Marte – A 45 anni compiuti il 22 Maggio, Naomi Campbell si riconferma la Venere Nera delle passerelle di moda, nonchè la miglior testimonial di sempre.

Proprio per affermare nuovamente – qualora qualcuno l’avesse dimenticato – che di Pantera ne esiste solo una, Naomi ha creato una limited edition con 7 capsule collection di lingerie – #IAmNaomiCampbell – realizzata insieme al marchio di underwear Yamamay, ed è anche la testimonial del brand per la collezione natalizia.

Immortalata negli scatti del fotografo Mario Testino, Nomi Campbell indossa alcune delle sue creazioni realizzate interamente in pizzo, dove a farla da padrona sono le trasparenze e i colori come viola, nera, fucsia: per una linea sexy, decisa e provocante.

Una linea che racchiude tutta la personalità della top model – inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle al mondo – e che l’ha vista destreggiarsi nella doppia performance di designer e testimonial – perchè per chiunque non l’avesse ancora compreso: she’s Naomi Campbell.