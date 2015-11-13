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Naomi Campbell in lingerie per Yamamay

La top model firma una limited edition con sette capsule di lingerie in pizzo, fotografata da Mario Testino per la collezione natalizia

13 Novembre 2015 - 15:07 | di Redazione

Naomi Campbell nello scatto di Mario Testino per la collezione Yamamay

Di M.Carmela Di Marte –  A 45 anni compiuti il 22 Maggio, Naomi Campbell  si riconferma la Venere Nera delle passerelle di moda, nonchè la miglior testimonial di sempre.

Proprio per affermare nuovamente – qualora qualcuno l’avesse dimenticato – che di Pantera ne esiste solo una, Naomi ha creato una limited edition con 7 capsule collection di lingerie – #IAmNaomiCampbell –  realizzata insieme al marchio di underwear Yamamay, ed è anche la testimonial del brand per la collezione natalizia.

Naomi Campbell indossa lingerie in pizzo della collezione Yamamay - foto 1
Naomi Campbell indossa lingerie in pizzo della collezione Yamamay - foto 2
Naomi Campbell indossa lingerie in pizzo della collezione Yamamay - foto 3
Naomi Campbell indossa lingerie in pizzo della collezione Yamamay - foto 4

Immortalata negli scatti del fotografo Mario Testino, Nomi Campbell indossa alcune delle sue creazioni realizzate interamente in pizzo, dove a farla da padrona sono le trasparenze e i colori  come viola, nera, fucsia: per una linea sexy, decisa e provocante.

Una linea che racchiude tutta la personalità della top model – inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle al mondo – e che l’ha vista destreggiarsi nella doppia performance di designer e testimonial – perchè per chiunque non l’avesse ancora compreso: she’s Naomi Campbell.

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