Nasce all’Istituto ‘Vitrioli’ il primo Kiwanis Builders Club

Nasce, presso la Scuola Media “D. Vitrioli” di Reggio Calabria, il Kiwanis Builders Club I.C. “Vitrioli-Principe di Piemonte”. Un programma del Kiwanis International teso a sviluppare la leadership ed il senso di solidarietà fra le giovani generazioni, sponsorizzato dai Kiwanis Club Reghion 2007 ed Absolute Terra dei Ciclopi. Il 26 settembre scorso, la consegna della charter al giovane Presidente, Andrea Canale, ed alla Dirigente scolastica, Orsola Latella, da parte del Governatore del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, Elio Garozzo. Soddisfazione delle presidenti dei club sponsor, Anna Maria Reggio e Daniela Simon, della Chair SLP del club, Raffaella Crucitti, della Builders Advisor,Silvia Biancolini, della Faculty Advisor, Loredana Porcino, e dei soci Fortunato Cicciù e Menita Crucitti. Un altro gioiello per la Divisione 13 Calabria del Kiwanis, guidata dal Luogotenente Antonio Ielo, nell’anno sociale appena concluso, presente alla cerimonia con il LGT Designato, Domenico Castagnella, il Segretario Demetrio Fiordaliso, la Chair divisionale SLP, Giusy Caminiti, i presidenti di alcuni Club Kiwanis ed il Presidente Riccardo Mariotto con una rappresentanza del K-Kids Reghion New Generation della scuola primaria “Principe di Piemonte”.

“Sono onorato di essere il primo presidente di questo club”, dichiara a caldo il giovane Presidente Andrea Canale. Il suo proposito è “coinvolgere tutta la classe, ed anche altri, in iniziative divertenti ma anche significative per il Kiwanis. Cominceremo da noi stessi – afferma – e metteremo a disposizione di questa comunità entusiasmo e idee per migliorarla e per migliorarci”.

Il neo Builders Club è composto, per ora, dai 26 alunni della 2^ A: Andrea Canale, Presidente, Laura Surace, 1° Vice-Presidente, Francesco Caravelli, 2° Vice-Presidente, Giulia Tropiano, Segretaria, Domenico Guarnaccia, Tesoriere, Giulia Pitasi, Consigliere e dai soci Giada Amodeo, Daniele Calabrò, Alessandro Caminiti, Giovanna Chindemi, Fabrizio De Cumis, Luca Ficara, Carolina Foderaro, Saverio Foti, Laura La Rocca, Simone e Giuseppe Lo Giudice, Fabio Lucianò, Marica Maiolo, Marco Marino, Gianluca Messina, Francesco Morabito, Alvin Nable, Giuseppe Piraino, Marco Scialpi e Giovanni Sottile.

I giovani del Builders Club hanno ricordato la loro prima attività, svolta nel maggio scorso, sui temi dell’alimentazione e obesità legata alla prevenzione del disagio giovanile, su sui si è intrattenuto il sociologo e socio onorario del Club Reghion, Giuseppe Rotta. In quell’occasione, i ragazzi hanno presentato la realizzazione di una banconota immaginaria sul tema “nutrire il Pianeta, energia per la vita”, riproposta all’Expo di Milano, nel maggio scorso, a cura del Kiwanis distrettuale. I Club sponsor Reghion 2007, col nuovo Presidente Andrea Casile, ed Absolute di Catania, saranno a fianco dei ragazzi del Builders Club per un anno kiwaniano ricco di successi. per assolvere all’impegno solenne dagli stessi pronunciato:”Prometto sul mio onore di far rispettare gli obiettivi del Builders Club, di migliorare la mia scuola, la mia comunità, la mia nazione e me stesso. Di aiutare chi ha bisogno, valorizzando le capacità di leadership, e di incoraggiare l’amicizia tra i popoli