Nasce BusinessRM.com: ora è possibile gestire la propria impresa attraverso una singola piattaforma online

Nasce BusinessRM.com, il sistema di Business Management basato sulla piattaforma di Context-Sharing SweetHive, realizzata dalla startup innovativa WEREA SRL, che permette a qualunque imprenditore di gestire online la propria impresa, o gruppo di società, con un unico strumento facile e flessibile, disponibile anche per iOS e Android.

Alla guida c’è Danilo Rea (34 anni), con una Laurea in Ingegneria dell’Automazione conseguita al Politecnico di Milano e con alle spalle un’importante esperienza di Project Management nel settore Metals.

“Il servizio che abbiamo sviluppato – spiega Danilo, Fondatore e CEO – viene utilizzato già da diverse piccole e medie imprese in Italia, con dimensioni di fatturato che variano dai 500.000 ai 40milioni di euro e si applica trasversalmente a diversi settori, da quello manifatturiero a quello retail, fino alle società di servizi, come le agenzie di marketing.”

Le origini di WEREA e il lancio della piattaforma

I primi passi di WEREA: l’unione delle esperienze di padre e figlio, la Silicon Valley e il lancio della piattaforma

“WEREA viene costituita nella notte di Halloween del 2014 come progetto imprenditoriale nato da un’idea e dall’unione di due esperienze, la mia e quella di mio padre – racconta Danilo – Per far partire il progetto, ho lasciato la mia carriera da Project Manager nel settore Metals per partire alla volta dell’incubatore Plug&Play nella Silicon Valley, dove ho trascorso alcuni mesi. Mio padre, Bernardino, ha portato invece nella nostra impresa i suoi 25 anni di esperienza nella consulenza di Direzione per le PMI.

Questo duplice contributo nella WEREA, unita ad un team di professionisti altamente qualificato sia nella realizzazione di architetture Cloud che nella Consulenza Manageriale e di Direzione, ha fatto in modo che un progetto iniziale così particolarmente complesso trovasse, in tempi molto brevi, soluzioni facili e trasversali per gli utenti sulla piattaforma cloud”.

Una sola piattaforma per gestire più imprese

Un’unica piattaforma per gestire un’intera impresa, o un Gruppo di imprese, senza l’intervento di specialisti IT: ecco BusinessRM.com di WEREA

“Il vantaggio dell’utilizzo di questa piattaforma è legato alla possibilità di avere un unico sistema, un’unica interfaccia molto flessibile per tenere sotto controllo tutti gli aspetti della propria impresa, fornendo un valido strumento di integrazione alle varie verticalizzazioni (software specialistici di ciascuna area funzionale) che si hanno all’interno dell’azienda stessa – prosegue Danilo – Lavorare con BusinessRM.com permette, quindi, di arginare e superare le differenze di linguaggio presenti nei differenti settori dell’azienda e consente una comunicazione più efficiente tra i diversi reparti. Inoltre, condividere un unico strumento per la gestione totale della propria realtà imprenditoriale (dal reparto commerciale, all’area amministrativa, fino alla gestione del personale) consente di abbassare notevolmente i costi legati all’organizzazione e alla gestione.

Infine, BusinessRM.com rappresenta una piattaforma utile anche a chi deve gestire più di un’impresa: con il nostro strumento, infatti, ogni azienda viene gestita come un “Place” e un imprenditore può avere più imprese nel suo “Hive” (alveare) e gestirle come elementi separati.” Questo meccanismo è inoltre funzionale per le Associazioni di Categoria e per le Organizzazioni di franchising che gestiscono network complessi.

BusinessRM.com, nello specifico, è un sistema che non richiede un investimento iniziale, funziona basandosi su un servizio puramente cloud ed è sviluppato su una politica commerciale che prevede un abbonamento.

“Questo strumento si sta dimostrando un ottimo veicolo anche per le società di consulenza che offrono know-how e metodologie, per proporsi al difficile mercato delle PMI – sottolinea Danilo – Questo accade sia grazie al sistema di networking offerto dalla piattaforma sia per la possibilità di implementare sistemi di gestione e di organizzazione in poco tempo, senza l’intervento di specialisti IT.”

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