Nasce il centro territoriale Aiparc
La cerimonia di presentazione con relativa conferenza stampa
14 Febbraio 2017 - 10:03 | di Vincenzo Comi
Nasce a Reggio Calabria, presieduto dalla prof. Renata Melissari Poeta, il Centro territoriale Aiparc di Reggio Calabria: mercoledì 15 febbraio, alle ore 17,00, presso la sala conferenze del Palazzo Storico della Provincia, si svolgerà la cerimonia di presentazione con relativa conferenza stampa.
Il Centro, affiliato all’Associazione Italiana Parchi Culturali, nasce con lo scopo di promuovere la ricerca, lo studio, la conoscenza, la valorizzazione di Personaggi, Siti, Eventi, Opere dell’Arte, della Comunicazione, della Cultura, della Scienza, della Storia di Reggio Calabria.
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