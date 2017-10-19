L'Officina dell'Arte e il Porto delle Grazie - Marina di Roccella uniscono cultura e turismo: la stagione teatrale al Cilea parte il 21 ottobre con Max Giusti

Una nuova sinergia per valorizzare cultura e una delle risorse naturali più belle della Calabria. L’Officina dell’Arte e il Porto delle Grazie – Marina di Roccella hanno avviato una collaborazione per “continuare a portare in riva allo Stretto una stagione ricca e appassionante”.

“Pensiamo che questa cooperazione fra la Città capoluogo e la nostra struttura diportistica sulla fascia costiera Jonica colga appieno due necessità manifestate dal nostro territorio – spiega l’amministratore unico Giorgio Sotira – da un lato sorreggere, attraverso la forza della rete e del lavoro di squadra, la vocazione naturale della nostra Regione, ossia cultura e turismo quali elementi centrale di attrattività; dall’altro, favorire la conoscenza di quegli eventi e di quelle eccellenze che esistono nell’ambito della Città Metropolitana di Reggio Calabria”.

La stagione teatrale al Cilea con Max Giusti

Una collaborazione che mette a confronto professionisti di questa terra che vogliono incentivare “un percorso lavorativo che sviluppa una forte imprenditoria in molteplici settori dell’economia del Paese” secondo il leader della compagnia teatrale “Officina dell’Arte” Peppe Piromalli pronto insieme ad Antonio Malaspina e a tutto lo staff a partire con la stagione artistica al teatro “Francesco Cilea” sabato 21 Ottobre con lo spettacolo “Cattivissimo Max” dell’attore romano Max Giusti.