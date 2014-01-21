Nasce la ‘RiccingMania’. Il selfie fa tendenza. Sempre più autoscatti…dal frigo alla lavatrice…

di Alessandro Sica – Christina Ricci, la nota attrice hollywoodiana (Casper, Paura e delirio a Las Vegas,La famiglia Addams) ha dato il via a quella che è diventata la vera moda del momento nel web.

E’ ormai noto che il selfie fa tendenza. Sono ormai tantissime le attrici, modelle, cantanti che nel corso di questi anni hanno postato i loro autoscatti sui vari social network e nella gran parte dei casi hanno fatto parlare perché si trattava di autoscatti piccanti alle volte veramente molto hot per la gioai dei tanti fan. E non solo tra le star.

Ormai ci si fotografa un po tutti e ‘dovunque’ , condividendo i propri autoscatti con amici e non.

E’ da quel ‘dovunque’ che la Ricci avrà preso spunto, cimentandosi in scatti particolari. Una lavatrice o un frigorifero per lei non hanno segreti .Eccola quindi in uno scatto nel frigorifero di casa sua. Scrive : “Yes, pants would have been more appropriate fitting-into-fridge attire. But, hey, I saw my opportunity and took it.”, che si può tradurre con: “Beh sì, i pantaloni sarebbero stati più adatti, ma hey non ho saputo resistere”. E nel mondo 2.0 scoppia la Riccing-mania sono già tantissimi gli utenti che si sono immortalati nei posti più impensabili.