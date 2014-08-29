Nasce l’aereo del futuro con pareti e soffitto trasparenti

Un progetto francese immagina un velivolo senza finestrini, con pareti e soffitto che riproducono il panorama esterno e si trasformano in schermi

E’ stato progettato in Francia l’aereo del futuro con soffitto e pareti completamente trasparenti.

Si tratta di un nuovo tipo d’aereo che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il futuro.

L’ aereo, supertecnologico, non avrà più nessun finestrino ma sarà caratterizzato da delle pareti che proietteranno il panorama che si trova al di fuori del mezzo di trasporto.

In realtà, grazie alla riproduzione sulle pareti della vista al di fuori dell’areoplano, si avrà l’impressione di volare su un aereo completamente trasparente, come se non avesse le pareti.

Inoltre, il soffitto e le pareti del mezzo di trasporto potranno essere trasformati in pochissimi istanti in degli schermi in cui potranno essere riprodotti dei contenuti multimediali e che potranno anche essere utilizzati per fare delle videoconferenze..Poter viaggiare in un aereo del genere dovrebbe essere un’esperienza davvero emozionante e incredibile.

Questa tipologia d’aereo potrebbe rivoluzionare il futuro del mondo dell’aviazione.

Non ci resta che aspettare e sperare di avere la possibilità di poter viaggiare in un mezzo del genere in un giorno ormai non troppo lontano.