Nasce l’associazione italiana Parchi Culturali

Il Presidente e il Consiglio Direttivo nazionali sono lieti di comunicare che sabato 3 dicembre 2016, alle ore 11,00, presso la sala biblioteca del Palazzo Corrado Alvaro ( Piazza Italia) di Reggio Calabria, si svolgerà la Cerimonia di inaugurazione dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA PARCHI CULTURALI, il nuovo organismo che ha sede a Reggio Calabria si pone come finalità di “Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione sociale, culturale, relazionale, scientifica, artistica, economica, ecc del Territorio italiano, attraverso la creazione di Parchi e cioè spazi Culturali, dedicati a Personaggi, Siti, Eventi, Opere che abbiano come filo conduttore l’Arte, la Comunicazione, la Cultura, le Scienze, la Storia”.

In ogni comune d’Italia possono essere costituite sezioni territoriali con lo scopo di promuove la nascita di Parchi Culturali.

Il logo rappresenta l’Italia “immersa nel mare” della cultura, declinata in tutte le sue forme.

Il Consiglio Direttivo nazionale è così composto: Prof. Irene Tripodi. Presidente, prof. M. Luisa Neri Vice presidente, prof. Michela De Domenico Tesoriere, avv.Manuela Porpiglia Segretario, avv. Anna Maria Curia, Consigliere, Dott.. Emira Dal Moro Consigliere,Dott.

M. Rita Mallamaci Consigliere, Prof. Nicola Petrolino, Consigliere, Dott. Daniela Pizzimenti Consigliere.

COLLEGIO DEI REVISORI: Avv. Cinzia Iadicola, Dott. Salvatore Milardi, Avv. Gabriella Porpiglia.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Prof. Giuseppe Caridi, avv. M. Rosaria, Pensabene, Prof.

Angelo Vecchio Ruggeri.

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE: Presidente Prof. Giuseppe Caridi, Vice Presidente Prof. Eduardo Lamberti Castronuovo, Segretario Prof. Angelo Vecchio Ruggeri.

DIPARTIMENTI SCIENTIFICI: ARTE Prof. Marisa Cagliostro, COMUNICAZIONE – RELAZIONE : Dott. Antonino Guarnaccia, CULTURA Prof. Maria Luisa Neri, SCIENZE : Prof Angelo Vecchio Ruggeri, STORIA e ARCHEOLOGIA Prof. Francesco Arillotta, GIOVANI: Arch. Giusi Iadicola

COMMISSIONI: Legislazione: Avv. Maria Celeste Scrufari, Progettazione – Organizzazione: prof. Irene Tripodi