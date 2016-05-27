Nasce l’Associazione ‘Salute&Giustizia’

La città di Reggio Calabria finalmente potrà vantare la presenza di un’associazione che offrirà ai cittadini una risposta ai problemi legati al mondo della sanità e della tutela del diritto alla salute, quale diritto costituzionalmente garantito.

Il convegno del 27 maggio sul diritto alla salute

L’Associazione “Salute & Giustizia” ha infatti organizzato per venerdi 27 maggio 2016, alle ore 16:30, presso la Sala Congressi del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, il Convegno, aperto al pubblico, intitolato: “Diritto alla Salute.

Il paziente e l’adeguatezza della prestazione sanitaria”, cogliendo così l’occasione di approfondire alcune tematiche di estremo rilievo sociale concernenti la tutela del diritto alla salute.

L’Associazione costituirà inoltre una piattaforma di studio ed approfondimento, aperta ai contributi di comuni cittadini, personale medico e paramedico, volta alla individuazione di punti di criticità del sistema sanità ed alla elaborazione di proposte credibili da sottoporre alle autorità competenti.

Le iniziative dell’Associazione per il diritto alla salute

L’Associazione promuove e sollecita l’attuazione del diritto alla salute tramite una serie di iniziative divulgative, di studio, di approfondimento e ricerca, tra cui la diffusione di una costante e corretta informazione rivolta ai pazienti, consumatori, utenti, cittadini, lavoratori atta a far conoscere tutte le specifiche problematiche attinenti la tutela del Diritto alla Salute e dell’Ambiente in ogni sua forma; la creazione di centri di ascolto e di monitoraggio delle problematiche attinenti la tutela del Diritto alla Salute e dell’Ambiente; la pubblicazione di opuscoli e materiale informativo; la realizzazione di campagne giornalistiche di informazione e formazione; la sponsorizzazione, creazione, promozione di eventi, convegni, incontri, seminari, corsi di educazione e di formazione culturale o professionale attinenti la tutela del Diritto alla Salute e dell’Ambiente, con riguardo alle tematiche del danno medico, della difesa dell’ambiente e delle norme che tutelano la sicurezza nel mondo del lavoro.

Interverranno all’evento personalità del mondo politico, sanitario, medico-legale al fine di approfondire la tematica oggetto dell’incontro. In particolare apriranno il convegno il sindaco del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria Francesco D’Agostino.