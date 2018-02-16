Siglato a Roma il protocollo tra i Consulenti del Lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro per contrastare lavoro irregolare, caporalato e false cooperative

Siglato a Roma il 9 febbraio scorso il protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) e l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), volto a creare un Osservatorio per la legalità che contrasti il lavoro irregolare e tuteli i lavoratori.

L’obiettivo è quello di contrastare il lavoro irregolare e sommerso, sensibilizzare imprese, lavoratori ed operatori del mercato del lavoro sulle criticità derivanti da pratiche di dumping contrattuale e sociale, appalti irregolari, somministrazione ed intermediazione illecite, fenomeni di caporalato ed utilizzo distorto dell’istituto della cooperativa.

L’Osservatorio nazionale per la legalità

L’intesa si prefigge di creare un “Osservatorio nazionale per la legalità” che diventi fulcro nevralgico per la corretta regolamentazione del mondo del lavoro, l’analisi delle problematiche e lo sviluppo di iniziative volte alla tutela dei lavoratori.

L’accordo si pone in continuità con l’impegno profuso negli ultimi anni dai Consulenti del lavoro nel denunciare ed osteggiare tutti quei fenomeni elusivi che destabilizzano il mercato del lavoro. Il riferimento è, in particolare, alle segnalazioni effettuate dal CNO al Ministero del Lavoro sulle attività di appalto irregolari realizzate da cooperative spurie, che si concretizzano attraverso il rifornire di personale le piccole e medie imprese ricorrendo a tariffe estremamente basse rispetto al costo del lavoro. In alcuni casi, inoltre, le cooperative suggeriscono all’impresa il licenziamento della forza lavoro già dipendente, che poi viene reimpiegata presso la stessa a costo ribassato. Condotte di questo tipo sono state poste sotto la lente dell’Ispettorato e denunciate all’Autorità giudiziaria e hanno portato all’irrogazione di verbali, ad una cooperativa in particolare (M&G Coop. Multiservizi), per un totale di 26 milioni di euro.

Un accordo contro l’abusivismo della professione

Durante l’incontro il CNO e l’INL hanno colto l’occasione per siglare un accordo per contrastare l’abusivismo e tutelare la professione di Consulente del Lavoro, soprattutto nei confronti di quei soggetti che svolgono gli adempimenti in materia di lavoro senza i requisiti previsti dalla legge.