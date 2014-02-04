Nasce Scentee: da oggi le notifiche del tuo smartphone diventano profumate!

di Laura Maria Tavella – Dal Giappone arriva Scentee, il dispositivo che si collega al jack delle cuffie e che, supportato da un’applicazione scaricabile da App store o Google Play, emette una fragranza( al momento sono disponibili 5 varianti), all’arrivo di una notifica, tramite una cartuccia aromatica presente nel dispositivo,.Per ogni tipo di notifica è possibile abbinare un profumo. Per esempio si può impostare che alla mattina si venga svegliati con l’aroma del caffè, che la ricezione di un cinguettio su Twitter venga segnalata con l’essenza di muschio selvatico oppure che un messaggio sia accompagnato da un’esplosione di lavanda.

Scentee costerà 35 dollari, ai quali bisognerà aggiungerne altri 30 per la spedizione. Le ricariche invece hanno un costo unitario di altri 5 dollari. Come metodo di pagamento viene accettato anche PayPal.Per altre informazioni, visitate il sito www.scentee.com.

Il futuro della telefonia è destinato a… profumare?