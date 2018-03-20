Nasce ‘Sensappzionale’, l’app per il turismo con il sesto senso

Si chiama “Sensappzionale” ed è l’app con il sesto senso che punta a rivoluzionare i concetti di tempo libero e turismo in Calabria e non solo. Tutto nasce da un’idea di Massimiliano Capalbo, product manager di Orme nel Parco (Parco avventure ed ecoesperienziale nel cuore della Sila Catanzarese), affiancato da un gruppo di amici: Francesco Sinopoli (imprenditore informatico), Francesco Paradiso (UI/UX designer e developer freelance) ed Emanuele Scozzafava (software freelance).

Un’app che geolocalizza le esperienze

Il risultato è un prodotto innovativo, declinato su più piattaforme, un website e un’app per Android (e si sta già lavorando sulla versione per i dispositivi Apple), in grado di geolocalizzare gli utenti e di suggerire le esperienze sensoriali (suddivise per sensi) più vicine da poter vivere nei piccoli ritagli di tempo che si hanno a disposizione. Al momento tutto ciò è possibile solo in Calabria. Ammirare un tramonto, gustare un piatto tipico, contemplare un’opera d’arte, fare il bagno sotto una cascata, tutto questo sarà possibile, insomma, con pochi clic.