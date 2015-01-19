City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Nasce “Stylife.It”, il web magazine sulle nuove tendenze della società

Moda, bellezza, benessere, design, hi-tech, sport, food e travel: Stylife.it si propone come lente sulle nuove tendenze della società

19 Gennaio 2015 - 17:49 | di Redazione

Logo del web magazine Stylife.it dedicato alle nuove tendenze della società

Uno sguardo al Mondo attraverso una fotografia che punta alla modernità e all’innovazione, non solo culturale. Un percorso che approfondisce le tematiche più in voga di questo millennio e che offre informazioni e news tematiche per i tanti appassionati del settore.
Stylife.it  è questo!
Un cammino che oltrepassa il sentire comune e che ogni giorno punta a approfondire e divulgare le nuove tendenza riguardo alla Moda e alla Bellezza;  i nuovi rimedi e le attività per il Benessere e la Salute; le inclinazioni sulla Casa e il Design; i più recenti ritrovati del mondo dell’Hi-Tech e Media; i  programmi People e Social; i modelli di sviluppo del Lavoro e dell’Economia, dei Motori, dello Sport e del Fitness.
Stylife.it  sarà la lente d’ingrandimento per ogni evento e ogni nuovo cambiamento che la società di oggi impone, guardando con attenzione alla sua evoluzione.
Per questo un focus particolare sarà rivolto anche al mondo del Food e Travel, ben consapevoli che per conoscere il Pianeta bisogna assaporarlo e attraversarlo.
Perché se è pur vero che “esistono cammini senza viaggiatori”, Stylife.it vuole offrire a ognuno il proprio sentiero.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?