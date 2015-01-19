Nasce “Stylife.It”, il web magazine sulle nuove tendenze della società

Uno sguardo al Mondo attraverso una fotografia che punta alla modernità e all’innovazione, non solo culturale. Un percorso che approfondisce le tematiche più in voga di questo millennio e che offre informazioni e news tematiche per i tanti appassionati del settore.

Stylife.it è questo!

Un cammino che oltrepassa il sentire comune e che ogni giorno punta a approfondire e divulgare le nuove tendenza riguardo alla Moda e alla Bellezza; i nuovi rimedi e le attività per il Benessere e la Salute; le inclinazioni sulla Casa e il Design; i più recenti ritrovati del mondo dell’Hi-Tech e Media; i programmi People e Social; i modelli di sviluppo del Lavoro e dell’Economia, dei Motori, dello Sport e del Fitness.

Stylife.it sarà la lente d’ingrandimento per ogni evento e ogni nuovo cambiamento che la società di oggi impone, guardando con attenzione alla sua evoluzione.

Per questo un focus particolare sarà rivolto anche al mondo del Food e Travel, ben consapevoli che per conoscere il Pianeta bisogna assaporarlo e attraversarlo.

Perché se è pur vero che “esistono cammini senza viaggiatori”, Stylife.it vuole offrire a ognuno il proprio sentiero.