Nasce Tv Med, la prima televisione universitaria

di Nicolino D’Ascoli. Grande ed importante novità all’interno dell’ Università Mediterranea di Reggio Calabria. Nasce Tv Med, la prima televisione fatta dagli studenti per gli studenti. Un segno che qualcosa sta cambiando ed in positivo nelle coscienze dei giovani reggini che lavorano sempre più spesso verso una maggiore aggregazione sociale e culturale . D’altronde si sa i mass media sono il miglior mezzo ed il più diretto per colpire i giovani.

L’idea di avere una televisione universitaria è stata creata dalle menti di un gruppo di studenti affamati di comunicazione, di informazione e di divulgazione di tutto ciò che concerne l’ambito universitario. Ecco i loro nomi : Marco Parisi, Saso Pellicano, Giada Scarfone, Angela Corda, Matteo Caminiti, Filippo Quartuccio ed il cameraman Francesco Minniti. A gran voce tutti insieme spiegano che l’obiettivo di Tv Med è quello di coinvolgere, informare e dilettare il più possibile i loro colleghi universitari attraverso le numerose rubriche presenti all’interno della televisione, da quella sulle feste universitarie, all’organizzazione strutturale dell’Università Mediterranea, dal Telegiornale studentesco alla rubrica sportiva. Non mancheranno di certo interviste a tutto tondo con i Professori delle facoltà reggine.

Per il momento la Tv è visibile solamentsul canale Youtube appositamente creato, ma molto presto, comunicano i gestori dell’ emittente, abbiamo intenzione di trasferire il tutto sul digitale terrestre cosicché il nostro pubblico potrà seguirci direttamente e comodamente da casa. Infine vogliono sottolineare, e marcare bene, che per la realizzazione ed il proseguo del lavoro non si è usufruito e non si usufruirà di alcun fondo universitario né tanto meno di altro aiuto di tipo economico. Solo buona volontà, tanta determinazione e voglia di mettersi in gioco. Gli amministratori ringraziano così i loro colleghi studenti che hanno reso possibile ciò e ricordano, come ogni televisione che si rispetti, di non avere scopi politici e fini di lucro. Il segreto del successo sarà divertirsi facendo informazione libera. Insomma un buon suggerimento per coloro che vorranno intraprendere questa carriera.

Ecco la pagina Facebook dove chiunque interessato potrà interagire direttamente con i gestori per chiedere informazioni o dare suggerimenti :https://www.facebook.com/pages/TvM%CE%A3D/234515073412585?notif_t=page_new_likes