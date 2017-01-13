Naso lungo o ‘a patata’? Truccalo così

Oggi vi parlerò del makeup per il naso e, in particolare, del trucco dei nasi lunghi o dei classici nasi “a patata”.

Niente paura se avete un profilo importante, il makeup realizzato nella giusta maniera può dare un grande aiuto per minimizzare i difetti.

La tecnica del contouring per il naso

Avete un naso particolarmente pronunciato, molto lungo o il classico naso “a patata”? Nessun problema, perchè il makeup vi viene incontro! C’è una tecnica precisa di makeup per truccare questi tipi di naso in maniera da farli risultare più gradevoli e armoniosi con il resto del viso. Parlo della tecnica del contouring.

Per i nasi lunghi un metodo molto utile è creare una zona d’ombra nella parte finale della punta.

Si inizia stendendo un fondotinta chiaro e abbastanza coprente sul tutto il naso per minimizzare i difetti. Adesso scegliamo un ombretto da contouring che si adatti all’incarnato che dobbiamo truccare e stendiamolo con un pennello apposito. Vi consiglio in n° 217 della Mac. Ombreggiate la punta del naso sfumando il trucco ai lati della punta, creando così una nuova struttura del naso. Alla fine sfumate l’ombretto anche ai lati del dorso per evitare differenze di colori troppo visibili.

Per i nasi “a patata” invece, bisognerà applicare con il pennello, avendo cura di sfumarlo bene, un ombretto da contouring più scuro lungo ai lati del naso, mentre nel dorso del naso andrà applicato un ombretto dalla tonalità chiara e molto luminosa.

Questi piccoli trucchi aiuteranno a ridimensionare a livello ottico le proporzioni del viso e a nascondere i piccoli difetti.

La regola da ricordare per realizzare un buon make-up contouring è che la tonalità più scura di ombretto tende a nascondere mentre quella più chiara a mettere in risalto. Ecco la regola base.

Provate, attendo i vostri commenti sulla mia pagina Facebook Mua in the city by Marcella Laboccetta!

di Marcella Laboccetta

Dal blog: www.muainthecity.blogspot.it