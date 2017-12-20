Anche quest’anno Attendiamoci ONLUS approfitta delle vacanze di Natale per riunire tutti i ragazzi che in questi anni hanno esportato i valori dell’associazione nelle diverse filiali costituite al di fuori dei confini reggini: Milano, Roma, Pavia, Siena e Torino.

Ecco allora NATALE AL SUD, una serata di convivialità e spensieratezza dove i ragazzi hanno la possibilità di fare sintesi, finalmente tutti insieme, sulle lezioni imparate nei lunghi mesi lontani da casa, riflettendo in maniera costruttiva sui successi di un modello Attendiamoci che trova radici a livello nazionale.

Il valore del ritorno a casa per i fuorisede

Per noi fuori sede, infatti, che abbiamo scelto di intraprendere il percorso universitario in una città diversa da quella di origine, tornare a casa è un momento fondamentale, in cui pensare, dopo frenetici mesi di studio, alle esperienze che ci hanno crescere e a quel complesso valoriale che vogliamo trasmettere alle persone che ci sono care e che, tuttavia, sono fisicamente lontane in questo nostro percorso.

Allo stesso tempo, al di fuori delle mura di casa e della sfera amicale, vivere “fuori” ci permette di assumere prospettive diverse sul nostro futuro di uomini e donne, su cui tuttavia troppo poco spesso ci troviamo a riflettere. È cruciale, allora, che tale bagaglio di valori, sogni, progetti e ideali non si disperda tra il chiasso delle tavolate natalizie, ma sia piuttosto oggetto di una valutazione profonda, da condividere sia con chi ha compiuto una scelta analoga alla nostra, sia con chi invece ha deciso di continuare a vivere in quella che, per tutti noi, è comunque la NOSTRA Reggio.

Incontrarsi, condividere sorrisi e opinioni, confrontarsi: per una sera il mondo Attendiamoci, che ormai guarda a tutto il territorio nazionale – ed internazionale -, si ferma e riflette su quanto si è costruito fino adesso e su quanto, in futuro, i giovani reggini, fuorisede e non, hanno intenzione di realizzare per incidere in maniera positiva e concreta sulla realtà che li circonda.

L’appuntamento del 22 dicembre alla Casa dei Giovani

Vi aspettiamo allora giorno 22 dicembre alle ore 20:30 presso la Casa dei Giovani per una serata di allegria e divertimento, dove ci sarà ampio spazio per una franca discussione fatta di confronto, ascolto e progetti comuni tra due realtà che solo nella nostra percezione sono divise, ma che hanno bisogno di incontrarsi per costruire insieme il mondo di domani.

Alberto Pellicanò

Socio Attendiamoci ONLUS e studente fuor sede a Milano