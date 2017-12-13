Dal 14 dicembre al 6 gennaio un percorso di eventi tra presepi in ceramica, conversazioni letterarie, poesia e la Messa degli artisti

Il Natale delle Muse si preannuncia ricco di iniziative ed eventi che animeranno un vero e proprio percorso da giovedì 14 dicembre al 6 gennaio 2018 in un susseguirsi di eventi e manifestazioni che si terranno anche in provincia.

Giuseppe Livoti presidente Muse annuncia così tutta una serie di incontri dedicati al periodo più bello dell’anno poiché -dice- è tempo di valorizzare le eccellenze artistiche che ancora una volta trovano nella natività fondamento di un vero e proprio percorso di fede.

Il programma dal 15 dicembre

Il Natale targato Muse si apre da venerdì 15 dicembre con la presenza nella mattinata dei ragazzi dell’Istituto “Alvaro -Gebbione” che in occasione della permanenza della storica statua dell’Assunta da poco restaurata e di proprietà dei padri cappuccini dell’Eremo visiteranno la Sala D’Arte e le sue collezioni esposte dedicate anche al mondo presepistico reggino.

Infatti nel pomeriggio alle ore 18 l’evento “Aspettando in Natale…” con la prestigiosa presenza dell’artista della ceramica della scuola di Caltagirone Nicolò Saimbene ed i sui presepi in ceramica invetriata e lustri, ancora i presepi di Mimma Gorgone, di Clara Condello, di Rossella Marra e la conversazione di Teresa Polimeni Cordova – critico letterario- sul Natale nella storiografia letteraria, insieme ai poeti delle Muse Teresa Celestino, Clara Condello, Doro, Luigi Barberio, Pina Calabro’, Pina Verduci, Nanà Logiudice e le arie natalizie con Adele Leanza.

Sabato 16 dalle ore 10 alle ore 20 Le Muse saranno ancora aperte per la visita alla mostra, alla sacra statua ed ai presepi con le arie natalizie di Adele Leanza.

La Messa degli artisti e gli ultimi appuntamenti

Domenica 17 dicembre alle ore 18 presso la Chiesa di Santa Maria del Divino Soccorso come è ormai tradizione “La Messa degli artisti” celebrata da Mons. Giorgio Costantino ed animata da pittori, scultori, fotografi, poeti di Reggio Calabria ed il Coro delle Muse diretto dal maestro Enza Cuzzola e dalla prof.ssa Rosaria Livoti.

Il giorno di Santo Stefano si terrà “L’anno che verrà…” mentre sabato 6 gennaio scambio culturale con l’amministrazione comunale di Staiti nell’ambito dell’evento Presepiando 2018.